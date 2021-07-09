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"Путин в курсе": Кремль признал необходимость переговоров с талибами

"Безусловно, Владимир Путин в курсе", - сказал Песков журналистам.

"Контакты необходимые. На фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, эти переговоры необходимы", - подчеркнул он.

Мурашко заявил об изменениях в симптомах пациентов с COVID-19

Михаил Мурашко. У заболевших коронавирусной инфекцией стали быстрее проявляться симптомы. Об этом рассказал руководитель Минздрава РФ

Он отметил, что в стране возросло число тяжелых пациентов, в реанимационных отделениях сейчас находятся порядка пяти тысяч человек.

"Течение заболевания характеризуется тем, что более быстро нарастают клиника и симптоматика, поэтому очень важным является при заболевании незамедлительно начать противовирусную терапию, пригласить врача. Это снижает риски развития течения тяжелого заболевания", – цитирует Мурашко ТАСС.

До Москвы за 20 минут: в США испытали новую ракету

В США провели испытания прототипа осколочно-фугасной боеголовки гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая способна долететь до Москвы за 20 минут. Об этом пишет издание The Drive.

Испытания военно-воздушными силами США новой ракеты прошли на авиабазе Эглин во Флориде. Официальных подробностей об устройстве боеголовки, а также о силе удара не сообщается.

Донбассу предрекли будущее «в кровавом тумане»

Писатель, уроженец Севастополя Платон Беседин высказал мнение, что «массовый человек» больше не сочувствует Донбассу, а будущее региона находится «в кровавом тумане». Об этом он заявил в интервью изданию «Украина.ру».

По словам Беседина, в 2014 году «люди выходили, отдавали жизни и ломали судьбы не за то, что сейчас происходит».

«Донбасс вспоминают тогда, когда это удобно. Мол, обстреляли — расскажем как страшилку. И такой подход, сколь мерзко подобное бы ни прозвучало сейчас, родил в людях усталость и отторжение. Массовый человек больше не сочувствует Донбассу», - констатировал он.

Рядом с Путиным в лимузине «Аурус» заметили девушку

Видео с президентом России Владимиром Путиным, открывшим финальный участок ЦКАД поездкой за рулем лимузина «Аурус», набрало популярность в соцсетях. Пользователей заинтересовала девушка, которая ехала на пассажирском сиденье рядом с президентом, отмечает «Царьград».

Ее личность раскрыл Telegram-канал «Пул N3», опубликовав видео, на котором президент интересуется должностью попутчицы в «Автодоре»

«Я главный специалист департамента строительства и реконструкции государственной компании «Автодор». Соответственно, мы сопровождали все строительство», - рассказала она.

Кубань ввела обязательную вакцинацию туристов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что непривитые туристы смогут приезжать на Кубань, но с одним условием - вакцинироваться в течение трех дней. Об этом сообщают «Кубанские новости».

«С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», - подчеркнул Кондратьев.

Основатель сети "Купец" умер от COVID-19

страница Олега Хана в Facebook

В Екатеринбурге в возрасте 50 лет скончался сооснователь сети продуктовых магазинов "Купец" Олег Хан. Об этом "Уралинформбюро" сообщил информированный источник.

Ранее предприниматель рассказал о том, что заразился коронавирусом. Фото из стационара в кислородной маске он выложил на личной странице в Facebook. Под фотографией была надпись: "Вот и до меня добралась зараза".

"Не прививался, думал импортную [вакцину] дождусь. Надо было прививаться", - написал он одному из комментаторов в ответ на вопрос о том, успел ли сделать прививку.

В московском суде застрелился пристав

В пятницу, 9 июля, в Хорошевском суде Москвы застрелился судебный пристав. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации РЕН ТВ, ему было 27 лет.

Обстоятельства происшествия и мотивы пристава пока неизвестны.

Черчесов: меня не увольняли