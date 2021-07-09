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"Путин в курсе": Кремль признал необходимость переговоров с талибами
"Безусловно, Владимир Путин в курсе", - сказал Песков журналистам.
"Контакты необходимые. На фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, эти переговоры необходимы", - подчеркнул он.
Мурашко заявил об изменениях в симптомах пациентов с COVID-19
У заболевших коронавирусной инфекцией стали быстрее проявляться симптомы. Об этом рассказал руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко
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Он отметил, что в стране возросло число тяжелых пациентов, в реанимационных отделениях сейчас находятся порядка пяти тысяч человек.
"Течение заболевания характеризуется тем, что более быстро нарастают клиника и симптоматика, поэтому очень важным является при заболевании незамедлительно начать противовирусную терапию, пригласить врача. Это снижает риски развития течения тяжелого заболевания", – цитирует Мурашко ТАСС.
До Москвы за 20 минут: в США испытали новую ракету
В США провели испытания прототипа осколочно-фугасной боеголовки гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая способна долететь до Москвы за 20 минут. Об этом пишет издание The Drive.
Испытания военно-воздушными силами США новой ракеты прошли на авиабазе Эглин во Флориде. Официальных подробностей об устройстве боеголовки, а также о силе удара не сообщается.
Донбассу предрекли будущее «в кровавом тумане»
Писатель, уроженец Севастополя Платон Беседин
высказал мнение, что «массовый человек» больше не сочувствует Донбассу, а будущее региона находится «в кровавом тумане». Об этом он заявил в интервью изданию «Украина.ру».
По словам Беседина, в 2014 году «люди выходили, отдавали жизни и ломали судьбы не за то, что сейчас происходит».
«Донбасс вспоминают тогда, когда это удобно. Мол, обстреляли — расскажем как страшилку. И такой подход, сколь мерзко подобное бы ни прозвучало сейчас, родил в людях усталость и отторжение. Массовый человек больше не сочувствует Донбассу», - констатировал он.
Рядом с Путиным в лимузине «Аурус» заметили девушку
Видео с президентом России Владимиром Путиным, открывшим финальный участок ЦКАД поездкой за рулем лимузина «Аурус», набрало популярность в соцсетях. Пользователей заинтересовала девушка, которая ехала на пассажирском сиденье рядом с президентом, отмечает «Царьград».
Ее личность раскрыл Telegram-канал «Пул N3», опубликовав видео, на котором президент интересуется должностью попутчицы в «Автодоре»
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«Я главный специалист департамента строительства и реконструкции государственной компании «Автодор». Соответственно, мы сопровождали все строительство», - рассказала она.
Кубань ввела обязательную вакцинацию туристов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
рассказал, что непривитые туристы смогут приезжать на Кубань, но с одним условием - вакцинироваться в течение трех дней. Об этом сообщают «Кубанские новости».
«С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», - подчеркнул Кондратьев.
Основатель сети "Купец" умер от COVID-19
страница Олега Хана в Facebook
В Екатеринбурге в возрасте 50 лет скончался сооснователь сети продуктовых магазинов "Купец" Олег Хан. Об этом "Уралинформбюро" сообщил информированный источник.
Ранее предприниматель рассказал о том, что заразился коронавирусом. Фото из стационара в кислородной маске он выложил на личной странице в Facebook. Под фотографией была надпись: "Вот и до меня добралась зараза".
"Не прививался, думал импортную [вакцину] дождусь. Надо было прививаться", - написал он одному из комментаторов в ответ на вопрос о том, успел ли сделать прививку.
В московском суде застрелился пристав
В пятницу, 9 июля, в Хорошевском суде Москвы застрелился судебный пристав. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По информации РЕН ТВ, ему было 27 лет.
Обстоятельства происшествия и мотивы пристава пока неизвестны.
Черчесов: меня не увольняли
«Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались – все было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы, когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира», – передает РИА «Новости» слова Черчесова.