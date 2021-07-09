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Пока вы не уснули: Кремль объяснил переговоры с запрещенным в России «Талибаном»

Елена Прошина
31 минуту назад
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"Путин в курсе": Кремль признал необходимость переговоров с талибами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) необходимы и глава государства в курсе проведения таких контактов.
"Безусловно, Владимир Путин в курсе", - сказал Песков журналистам.
"Контакты необходимые. На фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, эти переговоры необходимы", - подчеркнул он.

Мурашко заявил об изменениях в симптомах пациентов с COVID-19

У заболевших коронавирусной инфекцией стали быстрее проявляться симптомы. Об этом рассказал руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Он отметил, что в стране возросло число тяжелых пациентов, в реанимационных отделениях сейчас находятся порядка пяти тысяч человек.
"Течение заболевания характеризуется тем, что более быстро нарастают клиника и симптоматика, поэтому очень важным является при заболевании незамедлительно начать противовирусную терапию, пригласить врача. Это снижает риски развития течения тяжелого заболевания", – цитирует Мурашко ТАСС.

До Москвы за 20 минут: в США испытали новую ракету

В США провели испытания прототипа осколочно-фугасной боеголовки гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая способна долететь до Москвы за 20 минут. Об этом пишет издание The Drive.
Испытания военно-воздушными силами США новой ракеты прошли на авиабазе Эглин во Флориде. Официальных подробностей об устройстве боеголовки, а также о силе удара не сообщается.

Донбассу предрекли будущее «в кровавом тумане»

Писатель, уроженец Севастополя Платон Беседин высказал мнение, что «массовый человек» больше не сочувствует Донбассу, а будущее региона находится «в кровавом тумане». Об этом он заявил в интервью изданию «Украина.ру».
По словам Беседина, в 2014 году «люди выходили, отдавали жизни и ломали судьбы не за то, что сейчас происходит».
«Донбасс вспоминают тогда, когда это удобно. Мол, обстреляли — расскажем как страшилку. И такой подход, сколь мерзко подобное бы ни прозвучало сейчас, родил в людях усталость и отторжение. Массовый человек больше не сочувствует Донбассу», - констатировал он.

Рядом с Путиным в лимузине «Аурус» заметили девушку

Видео с президентом России Владимиром Путиным, открывшим финальный участок ЦКАД поездкой за рулем лимузина «Аурус», набрало популярность в соцсетях. Пользователей заинтересовала девушка, которая ехала на пассажирском сиденье рядом с президентом, отмечает «Царьград».
Ее личность раскрыл Telegram-канал «Пул N3», опубликовав видео, на котором президент интересуется должностью попутчицы в «Автодоре».
«Я главный специалист департамента строительства и реконструкции государственной компании «Автодор». Соответственно, мы сопровождали все строительство», - рассказала она.

Кубань ввела обязательную вакцинацию туристов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что непривитые туристы смогут приезжать на Кубань, но с одним условием - вакцинироваться в течение трех дней. Об этом сообщают «Кубанские новости».
«С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», - подчеркнул Кондратьев.

Основатель сети "Купец" умер от COVID-19

страница Олега Хана в Facebook
В Екатеринбурге в возрасте 50 лет скончался сооснователь сети продуктовых магазинов "Купец" Олег Хан. Об этом "Уралинформбюро" сообщил информированный источник.
Ранее предприниматель рассказал о том, что заразился коронавирусом. Фото из стационара в кислородной маске он выложил на личной странице в Facebook. Под фотографией была надпись: "Вот и до меня добралась зараза".
"Не прививался, думал импортную [вакцину] дождусь. Надо было прививаться", - написал он одному из комментаторов в ответ на вопрос о том, успел ли сделать прививку.

В московском суде застрелился пристав

В пятницу, 9 июля, в Хорошевском суде Москвы застрелился судебный пристав. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По информации РЕН ТВ, ему было 27 лет.
Обстоятельства происшествия и мотивы пристава пока неизвестны.

Черчесов: меня не увольняли

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что покинул пост на комфортных для РФС условиях, он не был уволен.
«Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались – все было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы, когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира», – передает РИА «Новости» слова Черчесова.
В мире,Платон Беседин,Михаил Мурашко,Вениамин Кондратьев,Дмитрий Песков,Станислав Черчесов,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,Минздрав РФ,Талибан,Автодор,РФС,Царьград ТВ,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,Таджикистан,Афганистан,
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