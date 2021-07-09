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Азербайджан сообщил о визите иностранных дипломатов в Карабах

Lenta.ru
1 час назад
Около сотни представителей дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованные в Азербайджане, отправились с двухдневным визитом на территории Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Баку во время войны осенью прошлого года. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».
Иностранные дипломаты посетили Карабах
Фото: Aziz Karimov / ReutersAziz Karimov / Reuters
В поездке, в частности, участвуют послы Турции, Италии, Австрии, Швеции, Израиля, Китая, Японии, Белоруссии, Украины, представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Всемирной организации здравоохранения.
Дипломаты посетили Физули, где ознакомились со строительством международного аэропорта, и Шушу (Шуши).
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехали в Шушу и подписали декларацию о союзничестве. Позже Алиев заявил, что успех Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе является результатами союза с Анкарой.
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