Досрочные выборы: Молдова выбирает депутатов парламента

В сравнении с прошлыми парламентскими выборами желающих стать депутатами стало больше на треть. Увеличилось и количество избирательных участков. Речь идет о местах для голосования за рубежом, где на предыдущих президентских выборах высокую явку показала диаспора.

Напомним, парламент Молдовы был распущен в апреле. Тогда новоизбранный президент Майя Санду и парламентское большинство не смогли договориться по кандидатуре на должность премьер-министра. Кандидаты от депутатов не устраивали президента и наоборот. Утвердить правительство не удалось, это привело к досрочным выборам. Депутаты в Молдове избираются на четырехлетний срок.