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Досрочные выборы: Молдова выбирает депутатов парламента

Мир24иещё 2
18 минут назад
Сегодня в Молдове пройдут досрочные парламентские выборы. В них участвует 23 электоральных конкурента. Это 20 партий, два избирательных блока и один независимый кандидат, передает «МИР 24».
Досрочные выборы: Молдова выбирает депутатов парламента
Фото: «Мир24» / Елена Андреева«Мир24» / Елена Андреева
В сравнении с прошлыми парламентскими выборами желающих стать депутатами стало больше на треть. Увеличилось и количество избирательных участков. Речь идет о местах для голосования за рубежом, где на предыдущих президентских выборах высокую явку показала диаспора.
Всего в стране и за ее пределами откроется 2 150 избирательных участков. Сделать свой выбор граждане смогут с 7 утра до 9 вечера. У избирательных урн ждут чуть более 3,5 миллиона избирателей, именно столько бюллетеней напечатали по решению Центризбиркома. Следить за ходом голосования будут как местные, так и зарубежные наблюдатели – это около 2,5 тысячи человек.
Напомним, парламент Молдовы был распущен в апреле. Тогда новоизбранный президент Майя Санду и парламентское большинство не смогли договориться по кандидатуре на должность премьер-министра. Кандидаты от депутатов не устраивали президента и наоборот. Утвердить правительство не удалось, это привело к досрочным выборам. Депутаты в Молдове избираются на четырехлетний срок.
В мире,Выборы на Украине,Центризбирком России,Молдова, Республика,
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