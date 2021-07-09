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Украинские силовики обстреляли минами окраины Донбасса

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад
Украинские силовики выпустили 24 мины калибром 120 миллиметров по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Украинские силовики обстреляли минами окраины Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В 19.55 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Сигнальное. Выпущено 24 мины калибром 120 миллиметров», – уточнил представитель ведомства, передает РИА «Новости».
Ранее в ЛНР заявили, что за последние сутки ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась. Украинские силовики в период с 22 июня по 6 июля 53 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие две недели.
Накануне украинские силовики заминировали сельскохозяйственные угодья в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, ВСУ препятствовали работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В мире,ОБСЕ,РИА Новости,Украина,
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