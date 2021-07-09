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Зеленский сменил пресс-секретаря

РИА Новости
1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим новым пресс-секретарем телеведущего Сергея Никифорова, уволив с этой должности Юлию Мендель, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Зеленский сменил пресс-секретаря
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об увольнении Мендель. По словам советника, она продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского "до завершения процессов реорганизации коммуникационной работы офиса президента".
Никифорову 35 лет, до назначения на должность он работал ведущим новостей на телеканале "Украина 24". Также длительное время он работал на канале Euronews, в частности в его штаб-квартире в Лионе.
Мендель заняла должность пресс-секретаря Зеленского после его победы на президентских выборах. После ряда связанных с ней скандалов журналистское сообщество потребовало ее увольнения. Например, ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Зеленскому, она якобы толкала журналиста локтями. В свою очередь Мендель заявила, что "останавливала" сотрудника СМИ, так как он нарушал "личное пространство" президента. Национальный союз журналистов Украины призывал офис президента пересмотреть отношение к сотрудникам СМИ после этой ситуации.
В мире,Михаил Подоляк,Юлия Мендель,Михаил Ткач,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Украина,
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