Врачи объяснили увеличение груди после вакцинации

Жительница Норвегии рассказала в TikTok о неожиданном последствии вакцинации - ее грудь увеличилась на размер, и другие пользователи сообщили, что тоже с этим столкнулись. Ученые и медики в беседе с NRK рассказали, что это действительно возможно.

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17-летняя Эмма из Осло получила первую дозу вакцины Pfizer пару недель назад и через некоторое время заметила, что ее грудь выросла.

«Мне понадобился бюстгальтер на целый размер больше. Это был в некотором роде кризис», - рассказала она.

Своей историей Эмма поделилась в TikTok и получила комментарии от людей, с которыми случилось то же самое.

Главный врач Центра диагностики молочной железы при Нурланнской больнице Хайнрих Бакманн рассказал, что у некоторых женщин лимфатические узлы увеличивались и становились более заметными на той стороне тела, в которую вводили прививку. Он подчеркнул, что таким способом организм справляется с воспалениями.

Бакманн подчеркнул, что этот побочный эффект проходит за несколько недель.

Директор по медицинским вопросам Норвежского агентства по лекарственным средствам Стейнар Мадсен рассказал, что после вакцинации у десяти процентов временно увеличиваются лимфатические узлы в подмышечной впадине.

«Это может подтолкнуть грудь немного вперед, и вы почувствуете, что она стала больше», - объяснил он.

Ранее доктор Александр Мясников заявил, что после первой прививки коронавирус опасен для вакцинированного еще полтора – два месяца.