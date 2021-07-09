Смертоноснее COVID: Число умерших из-за голода в мире выросло в шесть раз

За последний год количество людей, умирающих от голода, выросло в шесть раз. По смертности эта причина уже превысила COVID-19, говорится в докладе организации Oxfam, на который ссылается CNBC.

С начала пандемии коронавируса от голода каждую минуту умирают 11 человек, в то время как от COVID-19 — семь человек. В настоящее время от критического отсутствия продовольствия по всему миру страдают 155 миллионов человек, что на 20 миллионов больше, чем годом ранее.

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Главной причиной голода в организации называют многочисленные войны и конфликты, а также экономические потрясения, к которым привела пандемия. Свою роль играет и изменение климата, ухудшающее обеспечение питанием. На фоне глобальных проблем мировые цены на продовольствие выросли на 40 процентов, что стало самым высоким ростом более чем за десять лет.

Южная Африка и Сильнее всего страдают самые уязвимые слои населения. Это женщины, дети, мигранты и работники, занятые в теневом секторе экономики. Эпицентрами роста голода стали Индия Бразилия , а также страны, наиболее пострадавшие от коронавируса.

В докладе указано, что резкий рост смертности, связанной с голодом, происходит на фоне увеличения глобальных военных расходов. Последние выросли на 51 миллиард долларов, что в шесть с половиной раз больше, чем требуется для прекращения голода. Одновременно состояния десяти самых богатых в мире людей за год увеличились на 413 миллиардов долларов — в 11 раз больше, чем предполагаемые расходы ООН на организации гуманитарной помощи по всему миру.

В срочной продовольственной помощи нуждаются 20 стран мира, в противном случае им грозит массовый голод. Об этом сообщается на сайте ООН.

Сирии, Жители Йемена Южного Судана и севера Нигерии уже оказались на пороге голодной смерти. Отмечается, что большинство стран, столкнувшихся с угрозой голода, расположены в Африке. Однако это проблема также актуальна для Афганистана Ливана и Гаити. Всего 34 миллиона человек находятся «в одном шаге от голодной смерти».

Чтобы предотвратить это, необходимо остановить боевые действия, обеспечить гуманитарный доступ к самым уязвимым слоям населения, а также собрать на борьбу с голодом 5,5 миллиарда долларов, отмечают эксперты. Из-за пандемии коронавируса в крайнюю бедность погрузились 120 миллионов человек. Около 114 миллионов потеряли работу, а мировая экономика испытала самую сильную рецессию за 90 лет.

Число людей, столкнувшихся с проблемой острого отсутствия продовольственной безопасности и нуждающихся в экстренной помощи для выживания и сохранения источников средств к существованию, достигло наиболее высокого уровня за пять лет, говорится в докладе Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами — международного альянса ООН, ЕС , правительственных и неправительственных организаций, занимающихся преодолением продовольственных кризисов.

Согласно документу, в результате конфликтов, экономических потрясений, в том числе обусловленных пандемией COVID-19, и экстремальных погодных явлений в 2020 году по меньшей мере 155 миллионов человек оказались в ситуации острого голода.

Доклад, который распространила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, делает неутешительный вывод, что острый голод остается насущной проблемой для миллионов людей.

С острым отсутствием продовольственной безопасности, соответствующей кризисным и более тяжелым ситуациям, в 2020 году столкнулись не менее 155 миллионов человек в 55 странах/территориях, что приблизительно на 20 миллионов больше по сравнению с предыдущим годом. Это сигнализирует о тревожной тенденции к неуклонному росту масштабов острого отсутствия продовольственной безопасности, которая наблюдается с 2017 года, когда вышел первый доклад.

Порядка 133 тысяч человек из общего числа оказались в условиях "катастрофического" отсутствия продовольственной безопасности в Буркина-Фасо, Южном Судане и Йемене, где потребовалось принять экстренные меры для предотвращения массовой гибели населения и краха всей системы хозяйствования.

Еще по крайней мере 28 миллионов человек в 2020 году находились "буквально в шаге от голодного истощения" в условиях "чрезвычайной ситуации" отсутствия продовольственной безопасности. В 38 странах или территориях благодаря срочным мерам удалось спасти жизни людей и сохранить источники их средств к существованию, а также предотвратить распространение массового голода.

Проблема острого отсутствия продовольственной безопасности по-прежнему острее всего стоит в странах Африки. Около 98 миллионов человек — то есть две трети — столкнувшихся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности в 2020 году, проживали именно на Африканском континенте. Однако эта проблема затронула и страны, расположенные в других частях света, в том числе Йемен, Афганистан, Сирию и Гаити, которые вошли в десятку стран, где в прошлом году были зафиксированы наиболее тяжелые продовольственные кризисы.

Среди ключевых факторов роста масштабов проблемы голода доклад приводит конфликты, экономические потрясения, во многих случаях обусловленные пандемией COVID-19. За ними следуют погодные явления, которые опустились на третье место в списке основных причин, и экстремальные погодные явления.

"Хотя конфликт останется главным фактором продовольственных кризисов в 2021 году, пандемия COVID-19 и меры по ее сдерживанию, а также экстремальные погодные явления продолжат усугублять проблему острой нехватки продовольствия в нестабильных в экономическом отношении странах", — говорится в тексте доклада.

"Конфликт и голод являются взаимоусиливающими явлениями. Для решения любой из этих проблем необходимо заниматься решением обеих одновременно Мы должны сделать все возможное, чтобы разорвать этот порочный круг. Решение проблемы голода — это основа стабильности и мира", — заявил генсек ООН Антониу Гутерреш во вступительной части доклада.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности в четверг предупредил о возможном росте в мире числа людей, страдающих от голода.

«По состоянию на конец 2020 года более 88 миллионов человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности — цифра выросла на 20% за год. Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции», — цитирует РИА «Новости» его слова.

По оценке дипломата, изменения климата и распространение коронавируса лишь усугубляют ситуацию, и, если не принять срочных шагов, миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти.

«Прогнозы показывают, что голод нарастает и распространяется по Сахелю и Африканскому Рогу и ускоряется в Южном Судане, Йемене и Афганистане. Всего в шаге от объявления голода проживает свыше 30 миллионов человек более чем в 30 странах», — отметил Гутерреш.

По его оценкам, 150 тысяч человек рискуют умереть от голода, а еще 16 миллионов — столкнуться с отсутствием продовольственной безопасности.

Генсек ООН в этой связи заявил о создании рабочей группы высокого уровня по предотвращению голода в мире, которая будет сотрудничать с научно-производственными объединениями, финансовыми организациями и другими специализированными учреждениями.