Смертоноснее COVID: Число умерших из-за голода в мире выросло в шесть раз

За последний год количество людей, умирающих от голода, выросло
в шесть раз. По смертности эта причина уже превысила COVID-19, говорится в докладе организации Oxfam, на который ссылается CNBC.
С начала пандемии коронавируса от голода каждую минуту умирают 11 человек, в то время как от COVID-19 — семь человек. В настоящее время от критического отсутствия продовольствия по всему миру страдают 155 миллионов человек, что на 20 миллионов больше, чем годом ранее.
Главной причиной голода в организации называют многочисленные войны и конфликты, а также экономические потрясения, к которым привела пандемия. Свою роль играет и изменение климата, ухудшающее обеспечение питанием. На фоне глобальных проблем мировые цены на продовольствие выросли на 40 процентов, что стало самым высоким ростом более чем за десять лет.
Сильнее всего страдают самые уязвимые слои населения. Это женщины, дети, мигранты и работники, занятые в теневом секторе экономики. Эпицентрами роста голода стали Индия
, Южная Африка
и Бразилия
, а также страны, наиболее пострадавшие от коронавируса.
В докладе указано, что резкий рост смертности, связанной с голодом, происходит на фоне увеличения глобальных военных расходов. Последние выросли на 51 миллиард долларов, что в шесть с половиной раз больше, чем требуется для прекращения голода. Одновременно состояния десяти самых богатых в мире людей за год увеличились на 413 миллиардов долларов — в 11 раз больше, чем предполагаемые расходы ООН
на организации гуманитарной помощи по всему миру.
В срочной продовольственной помощи нуждаются 20 стран мира, в противном случае им грозит массовый голод. Об этом сообщается на сайте ООН.
Жители Йемена
, Южного Судана
и севера Нигерии
уже оказались на пороге голодной смерти. Отмечается, что большинство стран, столкнувшихся с угрозой голода, расположены в Африке. Однако это проблема также актуальна для Афганистана
, Сирии
, Ливана
и Гаити. Всего 34 миллиона человек находятся «в одном шаге от голодной смерти».
Чтобы предотвратить это, необходимо остановить боевые действия, обеспечить гуманитарный доступ к самым уязвимым слоям населения, а также собрать на борьбу с голодом 5,5 миллиарда долларов, отмечают эксперты. Из-за пандемии коронавируса в крайнюю бедность погрузились 120 миллионов человек. Около 114 миллионов потеряли работу, а мировая экономика испытала самую сильную рецессию за 90 лет.
Число людей, столкнувшихся с проблемой острого отсутствия продовольственной безопасности и нуждающихся в экстренной помощи для выживания и сохранения источников средств к существованию, достигло наиболее высокого уровня за пять лет, говорится в докладе Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами — международного альянса ООН, ЕС
, правительственных и неправительственных организаций, занимающихся преодолением продовольственных кризисов.
Согласно документу, в результате конфликтов, экономических потрясений, в том числе обусловленных пандемией COVID-19, и экстремальных погодных явлений в 2020 году по меньшей мере 155 миллионов человек оказались в ситуации острого голода.
Доклад, который распространила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, делает неутешительный вывод, что острый голод остается насущной проблемой для миллионов людей.
С острым отсутствием продовольственной безопасности, соответствующей кризисным и более тяжелым ситуациям, в 2020 году столкнулись не менее 155 миллионов человек в 55 странах/территориях, что приблизительно на 20 миллионов больше по сравнению с предыдущим годом. Это сигнализирует о тревожной тенденции к неуклонному росту масштабов острого отсутствия продовольственной безопасности, которая наблюдается с 2017 года, когда вышел первый доклад.
Порядка 133 тысяч человек из общего числа оказались в условиях "катастрофического" отсутствия продовольственной безопасности в Буркина-Фасо, Южном Судане и Йемене, где потребовалось принять экстренные меры для предотвращения массовой гибели населения и краха всей системы хозяйствования.
Еще по крайней мере 28 миллионов человек в 2020 году находились "буквально в шаге от голодного истощения" в условиях "чрезвычайной ситуации" отсутствия продовольственной безопасности. В 38 странах или территориях благодаря срочным мерам удалось спасти жизни людей и сохранить источники их средств к существованию, а также предотвратить распространение массового голода.
Проблема острого отсутствия продовольственной безопасности по-прежнему острее всего стоит в странах Африки. Около 98 миллионов человек — то есть две трети — столкнувшихся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности в 2020 году, проживали именно на Африканском континенте. Однако эта проблема затронула и страны, расположенные в других частях света, в том числе Йемен, Афганистан, Сирию и Гаити, которые вошли в десятку стран, где в прошлом году были зафиксированы наиболее тяжелые продовольственные кризисы.
Среди ключевых факторов роста масштабов проблемы голода доклад приводит конфликты, экономические потрясения, во многих случаях обусловленные пандемией COVID-19. За ними следуют погодные явления, которые опустились на третье место в списке основных причин, и экстремальные погодные явления.
"Хотя конфликт останется главным фактором продовольственных кризисов в 2021 году, пандемия COVID-19 и меры по ее сдерживанию, а также экстремальные погодные явления продолжат усугублять проблему острой нехватки продовольствия в нестабильных в экономическом отношении странах", — говорится в тексте доклада.
"Конфликт и голод являются взаимоусиливающими явлениями. Для решения любой из этих проблем необходимо заниматься решением обеих одновременно Мы должны сделать все возможное, чтобы разорвать этот порочный круг. Решение проблемы голода — это основа стабильности и мира", — заявил генсек ООН Антониу Гутерреш во вступительной части доклада.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности в четверг предупредил о возможном росте в мире числа людей, страдающих от голода.
«По состоянию на конец 2020 года более 88 миллионов человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности — цифра выросла на 20% за год. Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции», — цитирует РИА «Новости» его слова.
По оценке дипломата, изменения климата и распространение коронавируса лишь усугубляют ситуацию, и, если не принять срочных шагов, миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти.
«Прогнозы показывают, что голод нарастает и распространяется по Сахелю и Африканскому Рогу и ускоряется в Южном Судане, Йемене и Афганистане. Всего в шаге от объявления голода проживает свыше 30 миллионов человек более чем в 30 странах», — отметил Гутерреш.
По его оценкам, 150 тысяч человек рискуют умереть от голода, а еще 16 миллионов — столкнуться с отсутствием продовольственной безопасности.
Генсек ООН в этой связи заявил о создании рабочей группы высокого уровня по предотвращению голода в мире, которая будет сотрудничать с научно-производственными объединениями, финансовыми организациями и другими специализированными учреждениями.
В декабре Антониу Гутерреш заявил, что всемирная организация нуждается в 35 миллиардах долларов, чтобы отреагировать на «величайший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны».