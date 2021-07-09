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Обзор иноСМИ: в Британии ждут третьей мировой

Елена Прошина
1 час назад

В Британии ждут третьей мировой

Обзор иноСМИ: в Британии ждут третьей мировой
Фото: РамблерРамблер
Британский таблоид The Sun пишет о «растущем страхе перед третьей мировой войной» на фоне появления российских подлодок в Балтийском море и участия США в «военных играх» в Черном море.
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Издание отмечает, что подлодка с крылатыми ракетами класса «Оскар-II» (по классификации НАТО) была замечена в Балтийском море 5 июля, а следом за ней - еще две субмарины. Затем американский корабль Yuma зашел в Черное море для участия в Sea Breeze. Москва заявила, что учения НАТО в Черном море представляют собой реальный риск эскалации военной напряженности.

Уход США из Афганистана назвали «крахом империи»

Американский писатель, автор журнала The American Conservative Род Дреер заявил, что ни один из трех президентов - ни Джордж Буш-младший, ни Барак Обама, ни Дональд Трамп - не смогли выполнить обещания США о победе в Афганистане. По его мнению, уход американцев из страны, а также неудачные попытки обуздать «безудержную коррупцию, создать компетентную армию и полицию и нанести удар по наркоторговле» говорят о «крахе империи».
С 2001 года власти США потратили на операцию в Афганистане около 978 миллиардов долларов. «Стоили ли эти усилия почти триллиона долларов?» - отмечает Джеффри Эггерс, бывший сотрудник ВМС США и Белого дома при Буше и Обаме. Американские пользователи в комментариях к статье отметили, что демократию «невозможно навязать силой». «Мы не извлекли урок из Вьетнама и из Ирака, и вероятно, не извлечем урок из Афганистана. Интересно, куда мы вторгнемся в следующий раз», - написала Florence.

Россия vs Япония: мирные переговоры под вопросом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что очередной раунд переговоров с Японией по мирному договору пока не намечен. Газета Sankei Shimbun отмечает, что, по словам Лаврова, у стран «значительные расхождения» в подходах к переговорам.
Российский министр также рассказал, что Япония не реагирует на озабоченность России по поводу японско-американского союза. Портал «ИноСМИ» собрал комментарии японцев к этой новости. «Не нужен нам мирный договор с Россией. А Японии нужно эту Россию еще больше провоцировать», - написал пользователь под ником jfx.

«Чей Крым»: на Украине выступили против нового шоу с Меладзе

Солист ансамбля Вооруженных Сил Украины Алексей Шпортько и его жена, солистка ансамбля Анастасия Шпортько отказались от участия в телешоу «Співають всі». Как сообщает УНИАН, им не понравилось, что в съемках участвует певец Валерий Меладзе.
Супруги Шпортько раскритиковали Меладзе, заявив, что он «не знает ответа на вопрос чей Крым». Они заявили, что считают «недопустимым и аморальным» приглашать на Украину «поклонников кровавого российского рубля».

Штамм «дельта»: стоит ли паниковать

Издание New York Post рассказало, что штамм «делта» стал доминирующим в США, «но пока это не повод для паники»: данные из Великобритании показывают, что вакцины остаются высокоэффективными против «дельты».
«Да, «дельта» действительно кажется более заразной, чем «Альфа», - примерно на 50 процентов. < > Но огромный всплеск случаев заболевания не привел к столь же огромным всплескам госпитализаций или смертей, поэтому Британия вернулась к отмене ограничений 19 июля», - подчеркивает издание.
Газета отмечает, что эволюция отдает предпочтение вариантам, которые более заразны, но менее смертоносным, так как смерть хозяина снижает шансы на распространение вируса.
В мире,Валерий Меладзе,Джордж Буш,Барак Обама,Дональд Трамп,Сергей Лавров,НАТО,МИД,InoSMI.Ru,Москва,Афганистан,Соединенные Штаты,
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