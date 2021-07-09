Обзор иноСМИ: в Британии ждут третьей мировой

В Британии ждут третьей мировой
Британский таблоид The Sun пишет
о «растущем страхе перед третьей мировой войной» на фоне появления российских подлодок в Балтийском море и участия США
в «военных играх» в Черном море.
Издание отмечает, что подлодка с крылатыми ракетами класса «Оскар-II» (по классификации НАТО
) была замечена в Балтийском море 5 июля, а следом за ней - еще две субмарины. Затем американский корабль Yuma зашел в Черное море для участия в Sea Breeze. Москва
заявила, что учения НАТО в Черном море представляют собой реальный риск эскалации военной напряженности.
Уход США из Афганистана назвали «крахом империи»
Американский писатель, автор журнала The American Conservative Род Дреер заявил
, что ни один из трех президентов - ни Джордж Буш-младший
, ни Барак Обама
, ни Дональд Трамп
- не смогли выполнить обещания США о победе в Афганистане. По его мнению, уход американцев из страны, а также неудачные попытки обуздать «безудержную коррупцию, создать компетентную армию и полицию и нанести удар по наркоторговле» говорят о «крахе империи».
С 2001 года власти США потратили на операцию в Афганистане около 978 миллиардов долларов. «Стоили ли эти усилия почти триллиона долларов?» - отмечает Джеффри Эггерс, бывший сотрудник ВМС США и Белого дома при Буше и Обаме. Американские пользователи в комментариях к статье отметили, что демократию «невозможно навязать силой». «Мы не извлекли урок из Вьетнама и из Ирака, и вероятно, не извлечем урок из Афганистана. Интересно, куда мы вторгнемся в следующий раз», - написала Florence.
Россия vs Япония: мирные переговоры под вопросом
Глава МИД России Сергей Лавров
заявил, что очередной раунд переговоров с Японией по мирному договору пока не намечен. Газета Sankei Shimbun отмечает
, что, по словам Лаврова, у стран «значительные расхождения» в подходах к переговорам.
Российский министр также рассказал, что Япония не реагирует на озабоченность России по поводу японско-американского союза. Портал «ИноСМИ» собрал
комментарии японцев к этой новости. «Не нужен нам мирный договор с Россией. А Японии нужно эту Россию еще больше провоцировать», - написал пользователь под ником jfx.
«Чей Крым»: на Украине выступили против нового шоу с Меладзе
Солист ансамбля Вооруженных Сил Украины Алексей Шпортько и его жена, солистка ансамбля Анастасия Шпортько отказались от участия в телешоу «Співають всі». Как сообщает
УНИАН, им не понравилось, что в съемках участвует певец Валерий Меладзе
.
Супруги Шпортько раскритиковали Меладзе, заявив, что он «не знает ответа на вопрос чей Крым». Они заявили, что считают «недопустимым и аморальным» приглашать на Украину «поклонников кровавого российского рубля».
Штамм «дельта»: стоит ли паниковать
Издание New York Post рассказало
, что штамм «делта» стал доминирующим в США, «но пока это не повод для паники»: данные из Великобритании показывают, что вакцины остаются высокоэффективными против «дельты».
«Да, «дельта» действительно кажется более заразной, чем «Альфа», - примерно на 50 процентов. < > Но огромный всплеск случаев заболевания не привел к столь же огромным всплескам госпитализаций или смертей, поэтому Британия вернулась к отмене ограничений 19 июля», - подчеркивает издание.
Газета отмечает, что эволюция отдает предпочтение вариантам, которые более заразны, но менее смертоносным, так как смерть хозяина снижает шансы на распространение вируса.