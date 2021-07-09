Обзор иноСМИ: в Британии ждут третьей мировой

В Британии ждут третьей мировой

Уход США из Афганистана назвали «крахом империи»

С 2001 года власти США потратили на операцию в Афганистане около 978 миллиардов долларов. «Стоили ли эти усилия почти триллиона долларов?» - отмечает Джеффри Эггерс, бывший сотрудник ВМС США и Белого дома при Буше и Обаме. Американские пользователи в комментариях к статье отметили, что демократию «невозможно навязать силой». «Мы не извлекли урок из Вьетнама и из Ирака, и вероятно, не извлечем урок из Афганистана. Интересно, куда мы вторгнемся в следующий раз», - написала Florence.