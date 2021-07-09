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Болгарский генерал предупредил о реальной войне в Черном море

Мария Иванова
32 минуты назад
Болгарский генерал Валентин Цанков считает, что напряженная обстановка в Черном море может вылиться в настоящую войну. В интервью Dir.bg он заявил, что напряженность возникла из-за действий британского эсминца и учений Sea Breeze-2021.
Болгарский генерал предупредил о реальной войне в Черном море
Фото: ТАССТАСС
23 июня британский эсминец Defender оказался слишком близко к Крыму и российские корабли береговой охраны обстреляли его курс предупредительными зарядами.
В Минобороны РФ заявили, что Defender грубо нарушил Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года: корабль пересек госграницу РФ и на три километра вошел в море в районе мыса Фиолент.
«Напряженность возникла из-за откровенной (заранее спланированной) провокации», - заявил Цанков.
Он отметил, что предупредительные выстрелы - это «короткая прелюдия к боевому применению ракет».
По его словам, ответ России британскому эсминцу означает, что страна не намерена уступать Крым.
Генерал подчеркнул, что Россия доминирует в районе Черного моря и считает его важной зоной своих интересов на протяжении нескольких веков - еще со времен Российской империи и Петра Великого.
«Человечество, обычный человек, вероятно, не осознает, насколько велик риск развязывания войны», - заключил он.
В мире,Министерство обороны,ООН,
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