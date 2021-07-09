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"Карательные операции ": Эксперт об истинных целях талибов

Елена Прошина
50 минут назад
Заявления представителей «Талибана» (организация запрещена в России) - это пустые декларации, так как у движения нет единого командования. Об этом в беседе с "Рамблером" заявил эксперт по Центральной Азии, главный редактор информагентства «Фергана» Даниил Кислов, комментируя слова официального представителя политического офиса движения «Талибан» Мухаммада Наима о целях талибов в Афганистане.
Ранее Наим заявил, что талибы не стремятся установить господство над всем Афганистаном, а их цель — «свободная исламская государственная система». По его словам, также среди целей движения - «освободить страну и нацию», жизнь людей в рамках национальных ценностей и интересов, «успокоить народ».
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"Талибские "послы" не представляют никого, кроме себя, потому что их движение буквально не имеет единого командования. Формально там есть какие-то лидеры, есть персоны, есть политический совет, есть спикеры этого движения. Но у них нет ни структуры правительства, ни управленческой структуры. И самое главное, что нет единого центра принятия решений. Талибы, также как и ИГИЛ (запрещенная в России организация), это разрозненные отряды, различные группы, в том числе представляющие различные племена внутри пуштунского этноса. Также среди талибов есть таджики, они воюют за них.

Талибы - это разрозненные группы. Поэтому, когда люди, называющие себя лидерами талибов, приезжают на переговоры в Москву или Иран и заявляют о том, что они готовы делать, то это нужно воспринимать только как их личное желание. Вчера они заявляли в Москве о приверженности правам человека в рамках исламских норм - я не знаю ни одной исламской нормы, по которой можно было бы выгонять мирных жителей из домов, грабить, сжигать их дома и превращать людей в беженцев на своей собственной земле. Именно это устраивали талибы в последние несколько дней на севере Афганистана.

Поэтому эти заявления остаются лишь пустыми декларациями. Истинные цели и намерения талибов показывает практика. Это их карательные операции против мирного населения, это насаждение жесточайшего радикального шариатского порядка. Единственное, чему я более-менее верю в перечисленных талибами заявлениях, это то, что они пока не намерены пересекать границы государств Центральной Азии, стран бывшего СССР. И пока не было ни одно примера, когда бы они совершали вылазки или устраивали теракты на территориях Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, которые граничат с ними. Сегодня они контролируют практически всю границу на севере Афганистана. Но существует опасность перемещения беженцев, изгнанных ими, за пределы афганской территории. И существует опасность самодеятельности неподконтрольных никому отрядов талибов, которые легко могут перепутать, где речка Пяндж протекает по территории Афганистана, а где это уже Таджикистан", - отметил эксперт.
В мире,Видео,Даниил Кислов,Талибан,Исламское государство,Россия,Афганистан,
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