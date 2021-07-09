Украинок задержали в Черногории за эротические фото

Гражданок Украины
задержали в Черногории
и оштрафовали на 450 евро (около 40 тысяч рублей) каждую за эротическую фотосессию на дороге Котора. Об этом сообщает
Boka News.
Три гражданки Украины в возрасте от 19 лет до 21 года были задержаны полицией, когда позировали обнаженными на участке региональной дороги. В соцсетях появились кадры фотосессии, на которых видно, что обнаженные девушки стояли рядом с пожарной машиной и поливали друг друга из шлангов.
Местный суд признал их виновными в нарушении общественного порядка.
Boka News отмечает, что несколько дней назад в соцсетях появилась фотография трех обнаженных девушек, позирующих в Старом городе Котора - объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО
.
СМИ писали, что эти девушки снимались в порнофильме, анонс которого был опубликован на популярном порносайте. В ролике главная героиня фильма раздевается на фоне средневековых дворцов Котора.
Boka News не уточняет, связаны ли между собой съемки украинок на дороге и съемки в Старом городе.