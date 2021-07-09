Украинок задержали в Черногории за эротические фото

Три гражданки Украины в возрасте от 19 лет до 21 года были задержаны полицией, когда позировали обнаженными на участке региональной дороги. В соцсетях появились кадры фотосессии, на которых видно, что обнаженные девушки стояли рядом с пожарной машиной и поливали друг друга из шлангов.