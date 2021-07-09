Эксперты назвали побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna

Орган по безопасности лекарств заявил, что преимущества вакцин против коронавируса по-прежнему намного перевешивают любые риски, однако врачам и пациентам рекомендуется знать о симптомах воспаления сердца. К ним относятся боль в груди, чувство одышки и учащенное сердцебиение. Любой, у кого есть эти симптомы, должен обратиться к врачу. Постоянная картина случаев заболевания чаще наблюдается у молодых мужчин вскоре после введения второй дозы вакцины. "Эти сообщения крайне редки, и явления, как правило, легкие, люди обычно выздоравливают в течение короткого времени при стандартном лечении и отдыхе", - говорится в сообщении.