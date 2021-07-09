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В Австрии электричка со школьниками сошла с рельсов и упала в реку

ТАССиещё 6
1 час назад
Региональная пассажирская электричка сошла с рельсов в федеральной земле Зальцбург. Один вагон упал в реку Мура, 17 школьников пострадали, сообщил в пятницу ТАСС начальник региональной спасательной операции, проводимой Красным Крестом, Антон Шильхер.
В Австрии электричка со школьниками сошла с рельсов и упала в реку
Фото: ReutersReuters
"В поезде находились 54 школьника, 17 человек получили легкие травмы", - сказал он. Все пассажиры поезда были гражданами Австрии, уточнил спасатель. "Многие из федеральной земли Штирия", - добавил Шильхер.
На место операции прибыли 30 спасателей, 10 машин скорой помощи и один вертолет. "Операция завершена. Девять человек доставлены в больницы", - сказал Шильхер. По его словам, жизни пострадавших ничто не угрожает.
По словам спасателя, причиной происшествия могло стать повреждение железнодорожной колеи из-за корня дерева или непогоды.
В мире,Происшествия,Международный комитет Красного Креста,ИТАР-ТАСС,Австрия,
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