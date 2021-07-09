"Вакцинный бойкот": как «Спутник V» вернет путешествия по Европе

«Очень примечательно и очень положительно». Такими словами в Кремле отреагировали на предложение представителя Евросоюза о взаимном признании вакцин. Какие препятствия сейчас стоят на пути взаимной сертификации данных препаратов и почему, несмотря на противодействие стран Прибалтики и даже Франции, эта идея имеет все шансы быть реализованной?

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Посол ЕС в России Маркус Эдерер фактически предложил российскому Минздраву начать процесс взаимного признания вакцинных препаратов. По сути, согласовать некий единый сертификат о вакцинации, который позволит гражданам РФ (привившимся российскими вакцинами) и ЕС (уколовшимися западными) считаться вакцинированными на территориях друг друга – а значит, и путешествовать без проблем и ограничений в рамках границ друг друга.

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Давно пора

Сейчас это, напомним, невозможно. Дело в том, что на сегодняшний день в ЕС одобрены четыре вакцины: Pfizer /BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson . Те, кто ими привился, с июня могут получить электронные и бумажные сертификаты о вакцинации единого образца, после чего они освобождаются от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях по Евросоюзу. Что же касается российских вакцин (в том числе и «Спутник V»), то официальные ведомства ЕС их за вакцины официально не считают.

Более того, ЕС постоянно затягивает процедуру регистрации российского «Спутника». В середине июня еврочиновники говорили о том, что вакцина в лучшем случае будет зарегистрирована в сентябре, а то и вообще в конце года. Отсутствие этой регистрации, во-первых, не позволяет россиянам, привитым «Спутником V», считаться в ЕС вакцинированными, а во-вторых, без этой регистрации большая часть стран Евросоюза (та же Германия ) воздерживается от закупок российского препарата.

Со стороны все это, конечно, выглядит дико. Мир погряз в пандемии коронавируса, государства страдают от ограничений и локдаунов, а вместо того, чтобы рука об руку выходить из пандемии и проблем, вставляют друг другу палки в колеса и меряются вакцинами. Да еще и в ситуации, когда вакцинные войны в идеологической плоскости вообще растеряли свою актуальность.

Попытки Запада дискредитировать «Спутник V» (доказать, что препарат неэффективен, ненадежен и вообще является не лекарством, а кремлевским оружием пропаганды) провалились. С момента выхода на международный рынок российское средство зарекомендовало себя с самой положительной стороны – как среди потребителей, так и среди специалистов (на днях в авторитетнейшем журнале Nature вышла весьма комплиментарная статья о «Спутнике V»). Целый ряд государств уже производят российский препарат по лицензии, и никаких слов, кроме благодарности в адрес отечественного продукта, не расточают.

Поэтому в теории проблему с вакцинным легалайзом можно и нужно решать очень просто – ЕС должен просто сертифицировать российскую вакцину. Однако на практике такой сценарий маловероятен.

Три препятствия

На пути эффективной и оперативной сертификации стоят как минимум три серьезных препятствия. Во-первых, большая политика и экономика. Европейские фармацевтические компании не готовы делиться европейским многомиллиардным рынком с российскими конкурентами, а европейские элиты все еще не готовы признать, что российские ученые смогли произвести вакцину как минимум не хуже, чем представители западной науки.

Вторым препятствием являются евросоюзовские бюрократы. Процесс сертификации лекарственных средств в ЕС крайне сложен, многогранен и запутан, а еврочиновники, как класс, в принципе не обладают полномочиями и инициативностью для того, чтобы ускорять и упрощать процессы. Возможно, ситуация была бы другой в случае тотального дефицита вакцин в Евросоюзе – однако на сегодняшний день эта проблема так уж остро не стоит.

Третье препятствие – бюрократы отечественные. По некоторым данным, отчасти в затяжке процесса сертификации виноваты все-таки россияне (из Института Гамалеи и РФПИ ), которые не могут соблюсти выставленные европейцами дедлайны и стандарты. Ну и, наверное, не особо стараются. В конце концов, на сегодняшний день у России нет никаких стимулов для того, чтобы пробиваться на европейский рынок вакцин.

Более того, это даже в какой-то мере противоречит национальным интересам. Из-за того, что отечественное народонаселение в массе своей прозрело и наконец-то ломанулось вакцинироваться, в ряде городов страны ощущается серьезная нехватка «Спутника V». Отечественные мощности не справляются с производством, в результате чего в Перми приостановили работу мобильных центров по вакцинации, в Екатеринбурге временно отказываются ревакцинировать, а Владимирская область требует от Минздрава срочных поставок 100 тысяч доз (в регионе выстроилась очередь на прививку из 70 тысяч человек). В этих условиях спешка с поставками на европейский рынок может рассматриваться гражданами как форменный саботаж национальной прививочной кампании и позиционирование россиян как людей второго сорта.

Баба Яга

Именно поэтому предложенная Маркусом Эдерером формула (предполагающая не полноценную сертификацию «Спутника V», а частичное признание для возможности путешествий) полностью соответствует российским интересам. Неудивительно, что предложение было встречено в Москве весьма позитивно.

«Это заявление посла очень примечательно и очень положительно. Что касается взаимного признания сертификатов и так далее, это то, что, конечно, нужно обсуждать. Какая-либо ковидная дискриминация в связи с разницей документальной – это то, что, наверное, будет неприемлемо для любого демократического общества», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Со своей стороны, Москва готова на ответные шаги и на такое же де-факто признание европейских препаратов (напомним, что ни Pfizer, ни другие западные вакцины на территории Российской Федерации таковыми не считаются)

Однако без ложки дегтя все-таки не обошлось. Далеко не все в ЕС поддержали окончание вакцинного бойкота.

«Выглядит как плохо подготовленный сигнал. Полностью ли ЕС уверен в российской системе ковидного тестирования, эффективности «Спутника» и других моментах?» – пишет член Европарламента от Литвы Петрас Аустревичус.

С европарламентариями, да еще и от Прибалтики, все было понятно изначально – это люди, которые ни за что не отвечают и испытывают к РФ традиционно негативные чувства. Однако примерно похожую позицию занял и госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон. Он призвал своих партнеров по ЕС «быть осторожными» и сказать нет российским и китайским вакцинам как якобы непроверенным и ненадежным.

В российском МИДе позицию французского дипломата, мягко говоря, раскритиковали. «Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией», – заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова