Чехия открылась для имеющих ВНЖ россиян

Всего чешское медицинское ведомство определило 18 таких стран. Выезд в них жителям республики возможен лишь в неотложных ситуациях и при предварительном предоставлении властям информации об этом. Возвращение из данных государств разрешено гражданам Чехии, иностранцам с ПМЖ и ВНЖ, а также аккредитованным здесь сотрудникам дипломатических представительств. При пересечении национальной границы они должны иметь справки об отрицательных результатах тестов на коронавирус, а затем выйти на домашнюю самоизоляцию. Карантина могут избежать прошедшие полный курс вакцинации препаратами, зарегистрированными в Евросоюзе
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