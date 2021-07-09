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В посольстве Тайваня арестовали 11 подозреваемых в убийстве президента Гаити

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
На территории посольства Тайваня в Порт-о-Пренсе в ходе полицейской операции арестованы 11 подозреваемых по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии. Как сообщается, утром 8 июля сотрудникам представительства поступила информация о том, что гаитянским полицейским нужно пройти на территорию диппредставительства для преследования подозреваемых в убийстве главы государства. Сотрудники посольства дали согласие. В диппредставительстве отметили, что операция прошла гладко. "Полиция Гаити забрала их (подозреваемых) на допрос", - добавили в пресс-службе. Ранее глава национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что в группу преступников из 28 людей, участвовавших в покушении на Моиза, входили 26 граждан Колумбии и два уроженца Гаити, имеющих гражданство США. Президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики Мартин Моиз перевезут на лечение в Майами.
Предполагаемых убийц президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,ИТАР-ТАСС,Порт-О-Пренс,
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