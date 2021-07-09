МИД Колумбии назвал предполагаемых убийц президента Гаити

Предварительная информация говорит о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии, — написал министр обороны.

Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуация находится под контролем Национальной полиции и Вооружённых сил Гаити. Принимаются меры по обеспечению преемственности государства и защите нации.