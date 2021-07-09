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Названы предполагаемые убийцы президента Гаити

News.ruиещё 11
28 минут назад
Отставные колумбийские военные являются предполагаемыми исполнителями убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом в своём аккаунте Twitter сообщил министр обороны Колумбии Молано Апонте.
МИД Колумбии назвал предполагаемых убийц президента Гаити
Фото: EPAEPA
По словам Апонте, Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях этого преступления.
Предварительная информация говорит о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии, — написал министр обороны.
Молано Апонте добавил, что правительство Колумбии распорядилось оказать немедленное содействие расследованию.
Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуация находится под контролем Национальной полиции и Вооружённых сил Гаити. Принимаются меры по обеспечению преемственности государства и защите нации.
В мире,Интерпол,Колумбия,
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