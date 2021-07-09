Джон Керри приедет в Москву 12-15 июля

Керри занимал должность госсекретаря США с 2013 по 2017 год, многократно встречался с Лавровым. Последняя встреча произошла в Нью-Дели в апреле этого года, в ходе рабочего визита главы МИД РФ в Индию. 1 июля Лавров и Керри провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили российско-американское сотрудничество по климату и договорились продолжить интенсивные двусторонние контакты в этой сфере в продолжение итогов саммита в Женеве 16 июня.