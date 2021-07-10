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Власти Гаити попросили США направить в страну войска – СМИ

Москва24иещё 7
1 час назад
Правительство Гаити обратилось к Соединенным Штатам с просьбой ввести в страну армию для защиты ключевой инфраструктуры. Об этом со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Матиаса Пьера сообщает газета The New York Times.
В Гаити попросили США ввести войска
Фото: depositphotos/Bumble-Deedepositphotos/Bumble-Dee
Он отметил, что запрос о вводе войск сделан после обещаний американского лидера Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена оказать Гаити помощь после убийства президента этой страны. Местные власти опасаются, что беспорядки могут только усугубить и без того сложную ситуацию.
Ранее сообщалось, что граждане США, задержанные по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, заявили, что готовились к нападению в течение месяца, а руководил ими иностранец, которого они знали под именем Майк. Как объяснили двое задержанных – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан, которые утверждают, что являлись лишь переводчиками – в момент убийства их не было в комнате главы государства.
О гибели президента Гаити Жовенеля Моиза стало известно в среду, 7 июля. Отряд наемников ворвался в его резиденцию и открыл огонь. В результате в стране объявили военное положение, а в столице закрыли международный аэропорт.
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