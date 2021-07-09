В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Абхазии с 12 июля введут новые ограничения из-за COVID-19

Газета.Ru
1 час назад
В Абхазии в связи с ростом заражений коронавирусной инфекцией в стране с 12 июля будет ограничена деятельность учреждений культуры. Об этом сообщается в приказе министра культуры республики Гудиса Агрба, который опубликован на сайте министерства.
В Абхазии введут новые ограничения из-за COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"С 12 июля приостановить деятельность театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов, ансамблей, образовательных учреждений", — говорится в документе.
Ранее глава государства Аслан Бжания с 5 июля ввел в Абхазии ограничения на проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и других массовых мероприятий в ресторанах. До этого генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия COVID-19 явно далека от завершения.
За последние сутки в стране коронавирусом заразились 179 человек. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 18 341 человек, 256 пациентов скончались.
В мире,Аслан Бжания,Антониу Гутерреш,ООН,Абхазия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители