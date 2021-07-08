"Украина просто использует НАТО"

Недавно болгарский бригадный генерал Валентин Цанков сравнил ситуацию в Черном море и предупредил о возможных рисках столкновения России НАТО . Это заявление вызвало широкий резонанс у интернет-пользователей. Так, читатели «Рамблера» заподозрили , что Украина руками НАТО попытается решить свои проблемы.

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«Украинцы..!!!..а как ваш там черноморский флот..?..из шиномонтажа уже выплыл..?..не потонет, заплатки надежные..?», - написал один из пользователей.



«Кто-то верит, что за 8 лет НАТО не замечало, что Крым - Россия, и только вчера узнали?», - отметил пользователь Андрей Гурьев.

Отметим, что Валентин Цанков подчеркнул, что несмотря на то, что Украина считает Крым своей территорией, «де-факто им владеет Россия, а после референдума о присоединении и де-юре — в на основании ее законов».

Также военный напомнил, что Россия выступает против учений в Черном море, защищая таким образом свои границы, и так поступила бы любая страна, считает он.

Мнение генерала нашло поддержку у многих пользователей портала – они считают, что Россия не желает развязывать военные действия.

«Россия не готова воевать с УКРАИНОЙ.КТО НА РУСЬ С МЕЧОМ ПРИДЕТ ОТ МЕЧА ПОГИБНЕТ», - написал читатель с ником «Князь Владимир».

К тому же, и «НАТО к войне не приспособлено», высказал свою позицию по этой теме один из пользователей.