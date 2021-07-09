Задержаны подозреваемые в убийстве президента Гаити

Задержаны одиннадцать подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщили в посольстве Тайваня в Гаити.

Полицейские Гаити уведомили дипломатов Тайваня, что должны пройти на территорию посольства для поиска подозреваемых. В диппредставительстве отметили, что не стали препятствовать им, так как страны являются партнерами на протяжении долгого времени.