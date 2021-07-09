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Задержаны подозреваемые в убийстве президента Гаити

Ura.Ruиещё 8
36 минут назад
Задержаны одиннадцать подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщили в посольстве Тайваня в Гаити.
Задержаны подозреваемые в убийстве президента Гаити
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Полиция начала операцию в 16:00 (23:00 четверга мск) и задержала 11 подозреваемых. Операция прошла гладко. Полиция Гаити забрала их на допрос», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.
Полицейские Гаити уведомили дипломатов Тайваня, что должны пройти на территорию посольства для поиска подозреваемых. В диппредставительстве отметили, что не стали препятствовать им, так как страны являются партнерами на протяжении долгого времени.
Президент Гаити Жоневель Моиз погиб в ночь на 7 июля в результате нападения на его резиденцию. Злоумышленники расстреляли главу государства и ранили его супругу, пишет агентство Nation News. Предполагается, что около 26 колумбийцев участвовало в его убийстве, передает телеканал 360.
В мире,Телеканал "360° Подмосковье",ИТАР-ТАСС,
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