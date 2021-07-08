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В Швеции разбился самолет, есть погибшие

Газета.Ruиещё 12
1 час назад
Недалеко от шведского города Эребру разбился самолет, сообщает Reuters.
Есть жертвы: в Швеции разбился самолет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уточняется, что на борту воздушного судна находились девять человек. «Это самолет, предназначенный для прыжков с парашютом, который разбился после взлета», - сказал Эмиль Густафсон, руководитель службы спасения и совместного координирования спасательных операций.
Инцидент произошел рядом с аэропортом.
Позднее полиция Эребру подтвердила крушение и сообщила, что в результате инцидента погибло несколько человек.
Новостное агентство Spuntik со ссылкой на шведский телеканал TV4 сообщает, что два человека были доставлены в больницу. Уточняется также, что на месте крушения начался пожар.
Ранее подобный инцидент произошел на Кузбассе. Двухмоторный самолет L-410, на борту которого находилось 19 спортсменов-парашютистов, совершил аварийную посадку. В результате инцидента погибли четыре человека, еще 15 травмированы.
В мире,Происшествия,Reuters,Эребру,Швеция,
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