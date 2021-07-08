Есть жертвы: в Швеции разбился самолет

Недалеко от шведского города Эребру разбился самолет, сообщает Reuters.

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Уточняется, что на борту воздушного судна находились девять человек. «Это самолет, предназначенный для прыжков с парашютом, который разбился после взлета», - сказал Эмиль Густафсон, руководитель службы спасения и совместного координирования спасательных операций.

Инцидент произошел рядом с аэропортом.

Позднее полиция Эребру подтвердила крушение и сообщила, что в результате инцидента погибло несколько человек.

Новостное агентство Spuntik со ссылкой на шведский телеканал TV4 сообщает, что два человека были доставлены в больницу. Уточняется также, что на месте крушения начался пожар.