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Пока вы не уснули: Кремль обратился к ЕС насчет «Спутника V»

Сергей Василенок
12 минут назад
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Кремль обратился к Евросоюзу насчет «Спутника V»

Российские вакцины достаточно эффективны даже к новым штаммам COVID-19, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию со «Спутником V» в ЕС, где его пока не одобрили.
«Дискриминация в связи с различиями между российскими сертификатами о вакцинации и аналогичными документами других стран неприемлема», — добавил он.

Эстония высылает российского дипломата

Это решение стало ответом на объявление консула Эстонии Марту Лятте персоной нон грата. Дипломату надлежит покинуть Россию в течение 48 часов.

Пресс-конференцию на базе НАТО прервала воздушная тревога

Во время пресс-конференции на базе НАТО возле города Шяуляй, с участием президента Литвы Гитанаса Науседы и премьера Испании Педро Санчеза, прозвучала воздушная тревога. Экипажи самолетов Eurofighter, стоявших позади политиков, начали подготовку к взлету - конференцию пришлось прервать.

Черчесов уволен из сборной России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) принял решение о расторжении контракта совместно с Черчесовым.

Мэрия Москвы изменила систему слежки за больными COVID

Мэрия Москвы решила передать на аутсорсинг обслуживание системы «Социальный мониторинг», которая отслеживает местоположение заразившихся коронавирусом жителей столицы.

В школах появятся новые обязательные уроки

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Российских школьников будут обучать правилам финансовой грамотности с 1 по 9 класс. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Сын основателя Petropavlovsk объявлен в розыск

Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Алексея Мaсловского — сына основателя золотодобывающей компании Petropavlоvsk Павла Мaсловского — по уголовному делу о хищении.

С зарплат выше 122 тысяч повысят страховые взносы

Систему начисления страховых взносов на высокие зарплаты могут изменить в России с 2022 года. Планку окладов, с которых в ПФР отчисляются максимальные 22%, могут повысить. На сегодняшний день это доходы до 1,465 миллионов рублей в год (около 122 тысяч рублей в месяц). С превышения этой планки в Пенсионный фонд направляется лишь 10%.

В Москве возбудили первое уголовное дело о поддельном QR-коде

Фигурант дела приобрел подделку за девять тысяч рублей. В настоящее время на рассмотрении в полиции находится «достаточно большое» количество материалов по QR-кодам. По данной статье за покупку поддельного QR-кода грозит до двух лет лишения свободы.

Суд огласил вердикт лжесвидетелю по делу Ефремова

Московский городской суд назначил Андрею Гаеву, давшему ложные свидетельские показания по делу актера Михаила Ефремова, штраф в размере 50 тыс. рублей.

Франция объявила бойкот российским вакцинам

Странам Евросоюза не стоит признавать вакцины от коронавирусной инфекции, созданные в России и Китае. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
В мире,Павел Масловский,Михаил Ефремов,Дмитрий Песков,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,НАТО,Мосгорсуд,Пенсионный фонд РФ,Правительство Москвы,МИД,ЕС,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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