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Кремль обратился к Евросоюзу насчет «Спутника V»
Российские вакцины достаточно эффективны даже к новым штаммам COVID-19, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
, комментируя ситуацию со «Спутником V» в ЕС
, где его пока не одобрили.
«Дискриминация в связи с различиями между российскими сертификатами о вакцинации и аналогичными документами других стран неприемлема», — добавил он.
Эстония высылает российского дипломата
Это решение стало ответом на объявление консула Эстонии Марту Лятте персоной нон грата. Дипломату надлежит покинуть Россию в течение 48 часов.
Пресс-конференцию на базе НАТО прервала воздушная тревога
Во время пресс-конференции на базе НАТО
возле города Шяуляй, с участием президента Литвы Гитанаса Науседы и премьера Испании Педро Санчеза, прозвучала воздушная тревога. Экипажи самолетов Eurofighter, стоявших позади политиков, начали подготовку к взлету - конференцию пришлось прервать.
Черчесов уволен из сборной России по футболу
Мэрия Москвы изменила систему слежки за больными COVID
Мэрия Москвы
решила передать на аутсорсинг обслуживание системы «Социальный мониторинг», которая отслеживает местоположение заразившихся коронавирусом жителей столицы.
В школах появятся новые обязательные уроки
Российских школьников будут обучать правилам финансовой грамотности с 1 по 9 класс. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Сын основателя Petropavlovsk объявлен в розыск
Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Алексея Мaсловского — сына основателя золотодобывающей компании Petropavlоvsk Павла Мaсловского
— по уголовному делу о хищении.
С зарплат выше 122 тысяч повысят страховые взносы
Систему начисления страховых взносов на высокие зарплаты могут изменить в России с 2022 года. Планку окладов, с которых в ПФР
отчисляются максимальные 22%, могут повысить. На сегодняшний день это доходы до 1,465 миллионов рублей в год (около 122 тысяч рублей в месяц). С превышения этой планки в Пенсионный фонд направляется лишь 10%.
В Москве возбудили первое уголовное дело о поддельном QR-коде
Фигурант дела приобрел подделку за девять тысяч рублей. В настоящее время на рассмотрении в полиции находится «достаточно большое» количество материалов по QR-кодам. По данной статье за покупку поддельного QR-кода грозит до двух лет лишения свободы.
Суд огласил вердикт лжесвидетелю по делу Ефремова
Франция объявила бойкот российским вакцинам
Странам Евросоюза не стоит признавать вакцины от коронавирусной инфекции, созданные в России и Китае. Об этом заявил госсекретарь при МИД
Франции Клеман Бон.