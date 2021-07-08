Кремль обратился к Евросоюзу насчет «Спутника V»

Эстония высылает российского дипломата

Пресс-конференцию на базе НАТО прервала воздушная тревога

Черчесов уволен из сборной России по футболу

Мэрия Москвы изменила систему слежки за больными COVID

В школах появятся новые обязательные уроки

Российских школьников будут обучать правилам финансовой грамотности с 1 по 9 класс. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Сын основателя Petropavlovsk объявлен в розыск

С зарплат выше 122 тысяч повысят страховые взносы

В Москве возбудили первое уголовное дело о поддельном QR-коде

Фигурант дела приобрел подделку за девять тысяч рублей. В настоящее время на рассмотрении в полиции находится «достаточно большое» количество материалов по QR-кодам. По данной статье за покупку поддельного QR-кода грозит до двух лет лишения свободы.