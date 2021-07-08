Убийцы забрали чемоданы: Новые подробности смерти президента Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз получил 12 огнестрельных ранений и другие травмы, его резиденцию обнаружили разгромленной. Подробности убийства сообщает портал Juno7.

53-летнего лидера нашли с дюжиной ранений, нанесенных оружием калибра 5.56 и 9 миллиметров. Пулями задело левое ухо, правую руку и левую ногу, несколько раз ему выстрелили в живот и один раз в лоб. Также выяснилось, что у президента был выбит левый глаз и сломана левая нога.

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Убийцы забрали некие чемоданы. Сообщается, что резиденцию обнаружили разгромленной, во многих комнатах нашли следы от пуль. Охранники президента при нападении не пострадали. Его жена госпитализирована в критическом состоянии и получает медицинскую помощь во Флориде, дети также находятся за границей

Группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения.

Момент нападения на президента Гаити Жовенеля Моиза попал на видео, снятое местными жителями в районе резиденции президента, сообщает Reuters.

«Это спецоперация DEA (Управления по борьбе с наркотиками — прим. ред. «Газета.Ru»)! Никому не сопротивляться! Это спецоперация DEA!» — кричит на записи по-английски один из участников нападения.

Однако, по информации источника газеты Miami Herald в правительстве Гаити, преступники не связаны с американским ведомством DEA, а являются наемниками.

Ранее сообщалось, что президент Гаити Жовенель Моиз, по предварительным данным, был застрелен вооруженным отрядом иностранцев.

Мартина Моиз - супруга убитого президента Гаити - доставлена с огнестрельными ранениями для лечения в штат Флорида. Об этом сообщила телекомпании ABC.

Самолет, на борту которого находилась Моиз, приземлился в аэропорту города Форт-Лодердейл в окрестностях Майами. Женщина госпитализирована в одну из местных больниц, пишет ТАСС.

По данным телекомпании, врачи оценивают состояние первой леди как критическое, но стабильное. Есть информация, что она ранена в руку и бедро, кроме того, у нее "серьезно повреждены" ладонь и брюшная полость.

Четверо наемников, которые были причастны к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, были ликвидированы правоохранителями и еще двое — задержаны. Об этом 8 июля сообщил глава Национальной полиции страны Леон Шарль в эфире государственного телевидения.

«Четверо из них убиты, еще двое находятся под нашим контролем и допрашиваются», — сказал он.

Также Шарль добавил, что трое взятых в заложники сотрудников полиции были освобождены.

Дети убитого президента Гаити Жовенеля Моиза покинули страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Подробности их местоположения неизвестны. Ранее сообщалось, что они находятся в безопасности и под защитой. Первую леди Мартин Моиз перевезли в США на лечение.

«Мы шокированы и расстроены известиями об ужасном убийстве президента Жовенеля Моиза и нападении на первую леди в Гаити», — заявил он.

Байден выступил с осуждением убийства главы Гаити. Он также пообещал оказать стране любую поддержку, которая поможет укрепить безопасность в государстве.

Ответственность за убийство президента Гаити Жовенеля Моиза лежит на США. Соответствующее заявление сделал экс-глава Национального учредительного собрания Венесуэлы и первый заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо, слова которого приводит Version Final.

Он отметил, что «не нужно быть гадалкой» для осознания вины Штатов в этом инциденте.

Элементарная логика событий, которые произошли на этом континенте и в этом мире, заключалась в том, что в качестве главного героя за кулисами стоит одна страна, всё остальное — попытки сбить с толку, — сказал Кабельо.

Политик добавил, что Венесуэла окажет поддержку народу Гаити.

Группа иностранных граждан, совершившая нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и убившая его, получала помощь от людей внутри страны. Об этом заявил в четверг посол Гаити в Вашингтоне Эдмон Бокши.

"Безусловно были иностранцы, но в то же время нам нужно признать, что они получали помощь изнутри. Если брать, к примеру, логистический аспект, автомобили для того, чтобы добраться до резиденции [президента], я полагаю, они взяли их на месте <...>. Нет никаких сомнений, что они [иностранная группа] получали внутреннюю помощь", - сказал он в эфире телеканала CNN.

"Самое главное - мы должны продолжать расследование, искать и идентифицировать тех, кто заплатил им за это ужасное злодеяние", - резюмировал дипломат.

Организация американских государств (ОАГ) призвала провести срочное международное расследование убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом говорится в заявлении Постоянного совета организации, который провел внеочередное совещание для обсуждения ситуации в Республике Гаити.

"[Совет] заявляет, что категорически осуждает жестокое убийство президента и срочно призывает провести быстрое международное расследование, чтобы исполнители предстали перед судом", - говорится в документе.