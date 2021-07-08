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Убийцы забрали чемоданы: Новые подробности смерти президента Гаити

Елена Прошина
1 час назад
Президент Гаити Жовенель Моиз получил 12 огнестрельных ранений и другие травмы, его резиденцию обнаружили разгромленной. Подробности убийства сообщает портал Juno7.
53-летнего лидера нашли с дюжиной ранений, нанесенных оружием калибра 5.56 и 9 миллиметров. Пулями задело левое ухо, правую руку и левую ногу, несколько раз ему выстрелили в живот и один раз в лоб. Также выяснилось, что у президента был выбит левый глаз и сломана левая нога.
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Убийцы забрали некие чемоданы. Сообщается, что резиденцию обнаружили разгромленной, во многих комнатах нашли следы от пуль. Охранники президента при нападении не пострадали. Его жена госпитализирована в критическом состоянии и получает медицинскую помощь во Флориде, дети также находятся за границей
Группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения.

Опубликовано видео нападения на президента Гаити

Момент нападения на президента Гаити Жовенеля Моиза попал на видео, снятое местными жителями в районе резиденции президента, сообщает Reuters.
«Это спецоперация DEA (Управления по борьбе с наркотиками — прим. ред. «Газета.Ru»)! Никому не сопротивляться! Это спецоперация DEA!» — кричит на записи по-английски один из участников нападения.
Однако, по информации источника газеты Miami Herald в правительстве Гаити, преступники не связаны с американским ведомством DEA, а являются наемниками.
Ранее сообщалось, что президент Гаити Жовенель Моиз, по предварительным данным, был застрелен вооруженным отрядом иностранцев.

ABC: Супругу убитого президента Гаити доставили в больницу Флориды

Мартина Моиз - супруга убитого президента Гаити - доставлена с огнестрельными ранениями для лечения в штат Флорида. Об этом сообщила телекомпании ABC.
Самолет, на борту которого находилась Моиз, приземлился в аэропорту города Форт-Лодердейл в окрестностях Майами. Женщина госпитализирована в одну из местных больниц, пишет ТАСС.
По данным телекомпании, врачи оценивают состояние первой леди как критическое, но стабильное. Есть информация, что она ранена в руку и бедро, кроме того, у нее "серьезно повреждены" ладонь и брюшная полость.

В Гаити сообщили о ликвидации четырёх причастных к убийству президента

Четверо наемников, которые были причастны к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, были ликвидированы правоохранителями и еще двое — задержаны. Об этом 8 июля сообщил глава Национальной полиции страны Леон Шарль в эфире государственного телевидения.
«Четверо из них убиты, еще двое находятся под нашим контролем и допрашиваются», — сказал он.
Также Шарль добавил, что трое взятых в заложники сотрудников полиции были освобождены.

Дети убитого президента Гаити покинули страну

Дети убитого президента Гаити Жовенеля Моиза покинули страну. Об этом сообщает РИА Новости.
Подробности их местоположения неизвестны. Ранее сообщалось, что они находятся в безопасности и под защитой. Первую леди Мартин Моиз перевезли в США на лечение.

Байден осудил убийство президента Гаити

Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза является отвратительным поступком, заявил президент США Джо Байден в официальном обращении, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Мы шокированы и расстроены известиями об ужасном убийстве президента Жовенеля Моиза и нападении на первую леди в Гаити», — заявил он.
Байден выступил с осуждением убийства главы Гаити. Он также пообещал оказать стране любую поддержку, которая поможет укрепить безопасность в государстве.

Венесуэла обвинила США в смерти президента Гаити

Ответственность за убийство президента Гаити Жовенеля Моиза лежит на США. Соответствующее заявление сделал экс-глава Национального учредительного собрания Венесуэлы и первый заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо, слова которого приводит Version Final.
Он отметил, что «не нужно быть гадалкой» для осознания вины Штатов в этом инциденте.
Элементарная логика событий, которые произошли на этом континенте и в этом мире, заключалась в том, что в качестве главного героя за кулисами стоит одна страна, всё остальное — попытки сбить с толку, — сказал Кабельо.
Политик добавил, что Венесуэла окажет поддержку народу Гаити.

Посол Гаити в США: к убийству президента причастны внутренние силы

Группа иностранных граждан, совершившая нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и убившая его, получала помощь от людей внутри страны. Об этом заявил в четверг посол Гаити в Вашингтоне Эдмон Бокши.
"Безусловно были иностранцы, но в то же время нам нужно признать, что они получали помощь изнутри. Если брать, к примеру, логистический аспект, автомобили для того, чтобы добраться до резиденции [президента], я полагаю, они взяли их на месте <...>. Нет никаких сомнений, что они [иностранная группа] получали внутреннюю помощь", - сказал он в эфире телеканала CNN.
"Самое главное - мы должны продолжать расследование, искать и идентифицировать тех, кто заплатил им за это ужасное злодеяние", - резюмировал дипломат.

ОАГ призвала провести международное расследование убийства президента Гаити

Организация американских государств (ОАГ) призвала провести срочное международное расследование убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом говорится в заявлении Постоянного совета организации, который провел внеочередное совещание для обсуждения ситуации в Республике Гаити.
"[Совет] заявляет, что категорически осуждает жестокое убийство президента и срочно призывает провести быстрое международное расследование, чтобы исполнители предстали перед судом", - говорится в документе.
ОАГ также выступила за диалог между политическими партиями Гаити и призвала "всех представителей правительства и общества" не предпринимать шаги, ставящие под угрозу "мир и спокойствие" в стране.
В мире,Джозеф Байден,Администрация США,CNN,Газета.Ru,Reuters,телеканал АВС,ИТАР-ТАСС,
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