Убийцы президента Гаити забрали его личные вещи

53-летнего лидера нашли с дюжиной ранений, нанесенных оружием калибра 5.56 и 9 миллиметров. Пулями задело левое ухо, правую руку и левую ногу, несколько раз ему выстрелили в живот и один раз в лоб. Также выяснилось, что у президента был выбит левый глаз и сломана левая нога.