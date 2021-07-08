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Названы подробности убийства президента Гаити

Lenta.ru
1 час назад
Президент Гаити Жовенель Моиз получил 12 огнестрельных ранений и другие травмы, его резиденцию обнаружили разгромленной. Подробности убийства сообщает портал Juno7.
Убийцы президента Гаити забрали его личные вещи
Фото: ReutersReuters
53-летнего лидера нашли с дюжиной ранений, нанесенных оружием калибра 5.56 и 9 миллиметров. Пулями задело левое ухо, правую руку и левую ногу, несколько раз ему выстрелили в живот и один раз в лоб. Также выяснилось, что у президента был выбит левый глаз и сломана левая нога.
Убийцы забрали некие чемоданы. Сообщается, что резиденцию обнаружили разгромленной, во многих комнатах нашли следы от пуль. Охранники президента при нападении не пострадали. Его жена госпитализирована в критическом состоянии и получает медицинскую помощь во Флориде, дети также находятся за границей.
Группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения. В стране объявили военное положение.
Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), за которых предположительно выдавали себя убийцы.
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