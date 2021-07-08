КГБ Белоруссии объявил о "широкомасштабной зачистке радикалов"

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко
, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске
и регионах на первоначальном этапе они были сопряжены с беспорядками. Для пресечения несанкционированных акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии
11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.