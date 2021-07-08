На границе Таджикистана произошла перестрелка

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В пограничной службе Киргизии утверждают, что днем 8 июля ее конный наряд нес службу в Баткенской области. Внезапно на него напали таджикские пограничники, началась перестрелка. Информация о пострадавших уточняется. По некоторым данным, ранены два человека. На место выехали руководители силовых структур.

В администрации Баткенской области сказали, что двое киргизских военных взяты в плен. «Таджикские пограничники без предупреждения открыли огонь», — сказал представитель местных властей.

В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана в свою очередь заявили, что четверо киргизских пограничников, вооруженные автоматами, незаконно пересекли границу, чтобы угнать девять лошадей. Они не подчинились приказу пограничного наряда Таджикистана, открыли огонь и были ранены ответными выстрелами.