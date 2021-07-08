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На границе Киргизии и Таджикистана снова случилась перестрелка

Lenta.ruиещё 7
1 час назад
На границе Киргизии и Таджикистана снова случилась перестрелка, сообщает «Интерфакс».
На границе Таджикистана произошла перестрелка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В пограничной службе Киргизии утверждают, что днем 8 июля ее конный наряд нес службу в Баткенской области. Внезапно на него напали таджикские пограничники, началась перестрелка. Информация о пострадавших уточняется. По некоторым данным, ранены два человека. На место выехали руководители силовых структур.
В администрации Баткенской области сказали, что двое киргизских военных взяты в плен. «Таджикские пограничники без предупреждения открыли огонь», — сказал представитель местных властей.
В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана в свою очередь заявили, что четверо киргизских пограничников, вооруженные автоматами, незаконно пересекли границу, чтобы угнать девять лошадей. Они не подчинились приказу пограничного наряда Таджикистана, открыли огонь и были ранены ответными выстрелами.
29 апреля на границе двух республик случилась перестрелка, которая переросла в полномасштабные бои. Причиной послужил давний территориальный спор из-за водораспределительного пункта. Жертвами стали десятки людей с обеих сторон, пострадали сотни мирных жителей. Таджикистан и Киргизия обвинили друг друга в провокации.
В мире,Интерфакс,Киргизия,Таджикистан,
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