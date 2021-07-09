В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Киргизский военный погиб в перестрелке на границе с Таджикистаном

News.ruиещё 12
1 час назад
В результате перестрелки на границе с Таджикистаном погиб киргизский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Киргизии.
Киргизский военный погиб в перестрелке на границе с Таджикистаном
Фото: novayaepoxa.comnovayaepoxa.com
Инцидент произошёл в минувший четверг, 8 июля.
В результате вооружённого нападения таджикских пограничников на пограничный наряд Киргизии погиб военнослужащий Пограничной службы ГКНБ сержант 1994 года рождения, — говорится в тексте сообщения.
По предварительным данным, с таджикской стороны также имеются погибшие и раненые.
Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия готова использовать военную базу в Таджикистане, чтобы защитить союзников от угрозы из Афганистана.
В мире,Сергей Лавров,МИД,Таджикистан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители