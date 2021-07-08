Полпред подчеркнул, что необходимо обеспечить максимально возможный экологический контроль за мерами, которые предпринимаются для обеспечения жителей полуострова водой.

Изношенность очистной инфраструктуры в Крыму вызывает серьезные экологическое угрозы и может стать препятствием для развития курортов на полуострове. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов на совещании по вопросам национальной безопасности в макрорегионе.

По словам Устинова, для решения этой проблемы требуется срочная разработка отдельного федерального проекта "Развитие водоканализационного хозяйства Азово-Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма" с включением его в состав национального проекта "Жилье и городская среда", либо утверждение федеральной целевой программы с соответствующим бюджетным финансированием. "Без этого дальнейшая эксплуатации имеющейся инфраструктуры грозит экологической катастрофой и является препятствием для развития курортов", - подчеркнул полпред.

Сумма ущерба, который понесло сельское хозяйство Крыма из-за ливней, по предварительным оценкам составляет 30 млн руб. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин , сообщает ТАСС.

Уже зафиксированы подтопления 18 тыс. га сельхозугодий, также погибли 355 га растений.

«Где-то до 30 млн рублей [оценивается ущерб]. Ленинский район уже подали нам (данные) — 1,1 млн руб. И самое большее Бахчисарайский район — это 26 млн руб.», — сказал Рюмшин.

Глава Крыма Сергей Аксенов , в свою очередь, поручил рассчитать ущерб. Он пообещал, что без помощи не останется никто, в том числе предприниматели.

Ранее мэр Ялты Янина Павленко предупредила об угрозе оползней после наводнения.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекращали подачу воды и полностью перекрывали проезд в подтопленный центр города.

Вслед за потопом в Крыму началось нашествие комаров. К борьбе с насекомыми привлекли дезинсекторов. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства — министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, его слова передает РИА Новости.

«Возле водоемов начат покос камышей. На будущее к этому надо быть готовыми», — отметил Рюмшин. Он добавил, что подобные прецеденты случаются раз в 20 лет.

По словам вице-премьера Крыма, изначально планировалось обрабатывать территорию химическими препаратами с помощью авиации, однако такой способ может нанести вред экологии и пчеловодам.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение и сообщили о надвигающихся на полуостров сильных ливнях и крупном граде. В итоге из-за непогоды в Бахчисарайском районе подтопило более 50 частных домов, и началась эвакуация жителей. Главное управление МЧС пообещало организовать ночное дежурство на территории населенных пунктов вдоль русла реки Бельбек.

Качество питьевой воды снизилось в подтопленных селах Бахчисарайского района Крыма, использовать ее нельзя, сообщила во вторник на комиссии по ЧС руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"В Бахчисарае мы начали усиленный мониторинг, как мы это делали в Ялте. На сегодняшний день по результатам качества питьевой воды можно сказать, что ее нельзя использовать, как и в Ялте, тем населенным пунктам, которые попали в зону подтопления", - сказала Пеньковская.

По ее словам, все социальные объекты пока должны работать на привозной питьевой воде.

Россиянин побывал в Крыму и рассказал о последствиях сильных ливней — свое путешествие он описал фразой «я в ауте». Впечатлениями от поездки мужчина поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора статьи, после дождей море в курортном городе Коктебель стало мутным и грязным, в воде плавает мусор. Также блогер запечатлел размытые дорожки, ведущие на пляж и разбитую набережную. Мужчина отметил, что такую картину можно наблюдать не где-то на окраине, а в самом центре возле «приличных» четырехзвездочных отелей.

«Преодолев этот грязевой квест, мы спустились к морю мыть шлепанцы, потому что на них налипли такие куски грязи, что идти на набережную было стыдно», — описал происходящее путешественник.

Выйдя на центральную набережную, турист поразился контрастом — прогулочная зона была чистой, со всех сторон ее окружали летние кафе, магазины и ларьки с фруктами.

«Цивилизация в Коктебеле есть!» — восторженно написал блогер.

Однако мужчина был неприятно удивлен большим количеством отдыхающих — поток людей не кончался, некоторые туристы были в состоянии алкогольного опьянения, а о социальной дистанции «и речи не было».