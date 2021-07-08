«Нечестная победа»: британцы нелестно оценили выход сборной в финал Евро-2020

Несмотря на выход своей сборной в финал, часть читателей Daily Mail осталась недовольна игрой, назвав победу «нечестной».

При этом многие отметили мощную поддержку английских болельщиков, но осудили фанатов за то, что они «засвистывали национальный гимн другой страны».