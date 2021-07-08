«Нечестная победа»: британцы нелестно оценили выход сборной в финал Евро-2020

«Почти что автогол датчан и очень сомнительный пенальти! Английская команда была далека от футбольного совершенства!»,
«Рад, что мы выиграли, но нам помогло везение. Как это ни прискорбно, но против Италии у Англии шансов нет. Надеюсь, что я ошибаюсь»,
«Грустная игра, нечестная победа. Это мухлеж, а не футбол!», - заявили некоторые читатели издания.
«В Уэмбли победили не «Три Льва», а «Четыре Льва». Четвертый — это мощный рев и поддержка трибун! Она многое сделала для достижения победы. Молодцы, английские болельщики!»,
«Как это, черт возьми, неуважительно — засвистывать национальный гимн Дании! Как это отвратительно! Нашей публике должно быть стыдно! Неудивительно, что нас нигде не любят!» - подчеркнули комментаторы.