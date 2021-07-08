В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Нечестная победа»: британцы нелестно оценили выход сборной в финал Евро-2020

Алиса Селезнёва
1 час назад
Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали выход национальной сборной по футболу в финал чемпионата Европы, заявив, что разочарованы игрой и поведением болельщиков. Перевод их комментариев сделало «ИноСМИ».
«Нечестная победа»: британцы нелестно оценили выход сборной в финал Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
7 июля сборная Англии обыграла Данию со счетом 2:1 и вышла в финал Евро впервые за 55 лет. Выйти вперед англичане смогли в дополнительное время, когда в ворота датчан был назначен пенальти.
Несмотря на выход своей сборной в финал, часть читателей Daily Mail осталась недовольна игрой, назвав победу «нечестной».
«Почти что автогол датчан и очень сомнительный пенальти! Английская команда была далека от футбольного совершенства!»,
«Рад, что мы выиграли, но нам помогло везение. Как это ни прискорбно, но против Италии у Англии шансов нет. Надеюсь, что я ошибаюсь»,
«Грустная игра, нечестная победа. Это мухлеж, а не футбол!», - заявили некоторые читатели издания.
При этом многие отметили мощную поддержку английских болельщиков, но осудили фанатов за то, что они «засвистывали национальный гимн другой страны».
«В Уэмбли победили не «Три Льва», а «Четыре Льва». Четвертый — это мощный рев и поддержка трибун! Она многое сделала для достижения победы. Молодцы, английские болельщики!»,
«Как это, черт возьми, неуважительно — засвистывать национальный гимн Дании! Как это отвратительно! Нашей публике должно быть стыдно! Неудивительно, что нас нигде не любят!» - подчеркнули комментаторы.
В мире,InoSMI.Ru,Daily Mail,Соединенное Королевство,Дания,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители