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Суд в Нидерландах заявил, что не видит смысла допрашивать специалиста США по делу MH17

ТАССиещё 1
1 час назад
Голландский суд не видит смысла допрашивать сотрудника американской разведки по делу о крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом заявил в четверг на слушаниях судья Хендрик Стейнхёйс.
С соответствующим ходатайством ранее обратилась защита Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу. По мнению адвокатов, представитель разведки мог бы предоставить дополнительную информацию относительно причин крушения и места, откуда был сбит самолет.
Однако, по словам Стейнхёйса, судебный следователь и голландские власти неоднократно пытались получить дополнительную информацию от американских властей, но эти попытки успехов не принесли.
"Поэтому суд считает, что данное ходатайство должно быть отклонено как не имеющее смысла", - сказал судья.
Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов.
Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.
В мире,Видео,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Игорь Гиркин,Сергей Дубинский,Boeing,Куала-Лумпур,Амстердам,Нидерланды,Соединенные Штаты,Украина,
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