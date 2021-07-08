"Атака на Беларусь": Лукашенко заявил о планах Запада

«В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь. Вывод абсолютно очевиден. Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление», - пояснил глава государства.
«Мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим», - подчеркнул Лукашенко.