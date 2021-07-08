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Лукашенко предупредил о начале террористической атаки на Белоруссию

Алиса Селезнёва
1 час назад
Президент Александр Лукашенко заявил о попытках западных стран лишить Белоруссию суверенитета и навязать внешнее управление. Об этом пишет «БЕЛТА».
"Атака на Беларусь": Лукашенко заявил о планах Запада
Фото: ТАССТАСС
С такими словами глава государства выступил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. По мнению Лукашенко, НАТО постоянно наращивает свой наступательный потенциал, в том числе и у границ Белоруссии, а также усиливает санкционное давление на республику.
«В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь. Вывод абсолютно очевиден. Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление», - пояснил глава государства.
При этом он заверил, что Белоруссия готова к равноправному диалогу и сотрудничеству с любой страной, «не хочет воевать», но может и ответить на агрессию в свой адрес.
«Мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим», - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии также предупредил, что «стране есть чем ответить тем силам, которые пытаются играть мускулами на ее западных рубежах».
Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусские пограничники перехватили на границе с Литвой беспилотник с прикрепленной к нему канистрой взрывчатки. Кроме того, президент рассказал о создании неких «спящих террористических ячейках» - «отрядах самообороны», цель которых – «насильственная смена власти в день икс».
В мире,Александр Лукашенко,НАТО,Беларусь,
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