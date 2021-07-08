В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Эстонии пообещали ответить на высылку своего дипломата из России

Алиса Селезнёва
18 минут назад
Премьер Кая Каллас заявила о намерении эстонских властей дать «симметричный ответ» на высылку консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Об этом сообщает ТАСС.
В Эстонии пообещали ответить на высылку своего дипломата из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее ФСБ задержала с поличным Марта Лятте при получении от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе подчеркнули, что «данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника». В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лятте объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну в течение двух суток.
По словам премьера Эстонии, на высылку дипломата будет дан симметричный ответ.
«В практике международных отношений принято, что если одна сторона высылает [дипломатического работника], то со второй стороны следует симметричный ответ. Да, у нас тоже есть план сделать такой шаг», - пояснила она.
При этом МИД Эстонии уже назвал задержание консула провокацией и заявил о намерении объявить персоной нон грата российского дипломата.
Ранее Литва, Латвия и Эстония в знак солидарности с Чехией, обвинившей Россию в причастности к взрывам на территории страны, уже объявляли персонами нон грата российских дипломатов. В ответ в МИД России потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули российскую территорию.
В мире,Кая Каллас,Мария Захарова,ФСБ,МИД,Санкт-Петербург,Россия,Эстония,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители