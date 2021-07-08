В Эстонии пообещали ответить на высылку своего дипломата из России

При этом МИД Эстонии уже назвал задержание консула провокацией и заявил о намерении объявить персоной нон грата российского дипломата.

Ранее Литва, Латвия и Эстония в знак солидарности с Чехией, обвинившей Россию в причастности к взрывам на территории страны, уже объявляли персонами нон грата российских дипломатов. В ответ в МИД России потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули российскую территорию.