В Эстонии пообещали ответить на высылку своего дипломата из России

Ранее ФСБ задержала с поличным Марта Лятте при получении от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе подчеркнули, что «данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника». В свою очередь официальный представитель МИД РоссииМария Захарова заявила, что Лятте объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну в течение двух суток.
По словам премьера Эстонии, на высылку дипломата будет дан симметричный ответ.
«В практике международных отношений принято, что если одна сторона высылает [дипломатического работника], то со второй стороны следует симметричный ответ. Да, у нас тоже есть план сделать такой шаг», - пояснила она.
При этом МИД Эстонии уже назвал задержание консула провокацией и заявил о намерении объявить персоной нон грата российского дипломата.
Ранее Литва, Латвия и Эстония в знак солидарности с Чехией, обвинившей Россию в причастности к взрывам на территории страны, уже объявляли персонами нон грата российских дипломатов. В ответ в МИД России потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули российскую территорию.