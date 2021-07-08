«Возмутительно и незаконно»: ведущий Fox News заявил о слежке из-за интервью с Путиным

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По данным издания, Карлсон говорил с «базирующимися в США кремлевскими посредниками» об организации интервью с Путиным и сотрудники американского правительства узнали об этом.

По словам Карлсона, он услышал от осведомителя в правительстве США, что АНБ отслеживает его электронные сообщения и планирует их утечку, «пытаясь убрать его шоу из эфира».

«АНБ прочитало мои электронные письма, а затем слило их содержимое. Это возмутительно и незаконно», - пояснил Карлсон.

В АНБ заявили, что его «утверждение не соответствует действительности».

«Такер Карлсон никогда не был целью разведки и у АНБ никогда не было планов по снятию его программы с эфира», - заверили в организации.

При этом в АНБ не стали опровергать, что его сообщения были перехвачены. По версии Axios, АНБ действительно могло получить их, но целью наблюдения был не Карлсон, а люди, с которыми он общался.