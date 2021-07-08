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«Возмутительно и незаконно»: ведущий Fox News заявил о слежке из-за интервью с Путиным

Мария Иванова
47 минут назад
Ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что Агентство национальной безопасности (АНБ) установило за ним слежку из-за его попыток организовать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.
«Возмутительно и незаконно»: ведущий Fox News заявил о слежке из-за интервью с Путиным
Фото: ReutersReuters
По данным издания, Карлсон говорил с «базирующимися в США кремлевскими посредниками» об организации интервью с Путиным и сотрудники американского правительства узнали об этом.
По словам Карлсона, он услышал от осведомителя в правительстве США, что АНБ отслеживает его электронные сообщения и планирует их утечку, «пытаясь убрать его шоу из эфира».
«АНБ прочитало мои электронные письма, а затем слило их содержимое. Это возмутительно и незаконно», - пояснил Карлсон.
В АНБ заявили, что его «утверждение не соответствует действительности».
«Такер Карлсон никогда не был целью разведки и у АНБ никогда не было планов по снятию его программы с эфира», - заверили в организации.
При этом в АНБ не стали опровергать, что его сообщения были перехвачены. По версии Axios, АНБ действительно могло получить их, но целью наблюдения был не Карлсон, а люди, с которыми он общался.
Издание отмечает, что несколько американских журналистов брали интервью у Путина в последние годы, и ни один из них не столкнулся с профессиональными последствиями.
В мире,Владимир Путин,АНБ,Fox News,
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