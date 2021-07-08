«Ворье и ужас»: что шокировало Гордона на Украине

По его словам, температура в вагонах иногда достигает 44 градусов. Журналист добавил, что даже в элитных поездах запах из туалета разносится на весь вагон, сами составы - «сплошная рухлядь», но члены наблюдательного совета компании при этом получают миллионные премии.