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«Ворье и ужас»: что шокировало Гордона на Украине

Мария Иванова
1 час назад
Украинский журналист Дмитрий Гордон раскритиковал железнодорожную компанию «Укрзализныця» из-за состояния поездов. Об этом он заявил в эфире канала «Україна 24».
«Ворье и ужас»: что шокировало Гордона на Украине
Фото: ReutersReuters
Гордон рассказал, что в большинстве поездов «в XXI веке в цивилизованной европейской стране» нет кондиционеров.
«Люди мучаются, ездят в таких поездах. < > То, что происходит в «Укрзализныце» - это ворье на ворье, это ужас», - подчеркнул он.
По его словам, температура в вагонах иногда достигает 44 градусов. Журналист добавил, что даже в элитных поездах запах из туалета разносится на весь вагон, сами составы - «сплошная рухлядь», но члены наблюдательного совета компании при этом получают миллионные премии.
«Перевозки резко сократились, как грузовые, так и пассажирские, пути разбиты, не справляются с потоком», - пояснил он.
В феврале украинские железнодорожники пожаловались на «средневековые» условия труда. Они продемонстрировали на видео, что из-за отсутствия стеклообогрева им приходится растапливать слой льда на окнах кабины, поджигая свернутую в трубочку газету.
В мире,Дмитрий Гордон,Укрзализныця,Украина,
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