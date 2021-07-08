"Политизированный подход": Эксперт о заявлении Франции по российской вакцине

«Заявление Клемана Бона - госсекретаря при МИДе Франции по европейским делам - может только вызывать сожаление. Молодой французский чиновник, близкий к Макрону, раскритиковал страны, которые допускали приезд граждан, не привитых европейскими вакцинами, на территорию Европы. В интервью телеканалу France 2 он заявил, что Европа должна ограничиться только теми четырьмя вакцинами, применение которых одобрило Европейское агентство лекарственных средств.
У Бона политизированный подход. Именно российские и китайские вакцины вызывают у него опасения, наверное, потому что эти страны Бон причисляет к разряду авторитарных. В его понимании, видимо, такие страны не могут сделать хорошие вакцины.
Мы видим разнобой в позиции европейских стран в данном вопросе. Такие государства, как Греция, и ряд других стран, которые живут в основном за счет туризма, готовы признать вакцины из России и Китая, а людей, которые ими вакцинированы, готовы пускать на европейскую территорию. Но с такой позицией французский чиновник не согласен.
Хочется надеяться, что в итоге возобладает здравый смысл, а не политизированный, и все-таки Европейское агентство и ВОЗ в том числе одобрят применение наших вакцин в Европе, признают их безопасность и эффективность. Необходимо совместно бороться с этой "заразой"», - отметил эксперт.