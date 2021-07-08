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"Политизированный подход": Эксперт о заявлении Франции по российской вакцине

Елена Прошина
16 минут назад
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с "Рамблером" прокомментировал заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона касательно российских и китайских вакцин от коронавируса.
Ранее Бон заявил, что странам Евросоюза не стоит признавать вакцины от коронавирусной инфекции, созданные в России и Китае. По его мнению, список препаратов для вакцинации европейцев от коронавируса должен быть ограничен лишь теми, в действенности которых есть уверенность.
«Заявление Клемана Бона - госсекретаря при МИДе Франции по европейским делам - может только вызывать сожаление. Молодой французский чиновник, близкий к Макрону, раскритиковал страны, которые допускали приезд граждан, не привитых европейскими вакцинами, на территорию Европы. В интервью телеканалу France 2 он заявил, что Европа должна ограничиться только теми четырьмя вакцинами, применение которых одобрило Европейское агентство лекарственных средств.

У Бона политизированный подход. Именно российские и китайские вакцины вызывают у него опасения, наверное, потому что эти страны Бон причисляет к разряду авторитарных. В его понимании, видимо, такие страны не могут сделать хорошие вакцины.

Мы видим разнобой в позиции европейских стран в данном вопросе. Такие государства, как Греция, и ряд других стран, которые живут в основном за счет туризма, готовы признать вакцины из России и Китая, а людей, которые ими вакцинированы, готовы пускать на европейскую территорию. Но с такой позицией французский чиновник не согласен.

Хочется надеяться, что в итоге возобладает здравый смысл, а не политизированный, и все-таки Европейское агентство и ВОЗ в том числе одобрят применение наших вакцин в Европе, признают их безопасность и эффективность. Необходимо совместно бороться с этой "заразой"», - отметил эксперт.
В мире,Сергей Федоров,ВОЗ,РАН,МИД,ЕС,Россия,Китай,Франция,
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