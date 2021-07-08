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В США женщина выиграла в лотерее для вакцинированных $1 млн

ИА Regnum
1 час назад
В Соединенных Штатах многодетная мать Хейли Рассел выиграла один миллион долларов в лотерее для вакцинированных от COVID-19, передает телеканал CBS.
В США женщина выиграла в лотерее для вакцинированных $1 млн
Фото: ReutersReuters
«Этот приз очень поможет вырастить четырех детей Но я также надеюсь, что с помощью этих денег окажу помощь другим», — сказала женщина в эфире телеканала.
По словам Рассел, одна из её дочерей планирует, что деньги пойдут на оплату учёбы в колледже.
Как сообщало ИА REGNUM, стремясь выполнить планы президента США Джо Байдена по вакцинации населения, Белый дом придумал новую систему поощрений для граждан, получивших вакцины от COVID-19.
Ряд штатов объявил о проведении лотереи для тех, кто получил прививку. Теперь число стимулов увеличилось и среди прочего граждане могут получить денежное вознаграждение, пиво, билеты на спортивные мероприятия или оплачиваемый государством отпуск.
В мире,Джозеф Байден,CBS,Соединенные Штаты,
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