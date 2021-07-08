В США женщина выиграла в лотерее для вакцинированных $1 млн

По словам Рассел, одна из её дочерей планирует, что деньги пойдут на оплату учёбы в колледже.

Ряд штатов объявил о проведении лотереи для тех, кто получил прививку. Теперь число стимулов увеличилось и среди прочего граждане могут получить денежное вознаграждение, пиво, билеты на спортивные мероприятия или оплачиваемый государством отпуск.