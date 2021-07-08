Похудение Ким Чен Ына объяснили диетой

В Национальной разведывательной службе (НРС) Южной Кореи уверены, что Ким Чен Ын здоров, в том числе потому что ее сотрудники не нашли "свидетельств поставки импортных лекарств в клинику, в которой обычно лечится лидер народной республики". В Сеуле также указали на активную работу председателя Госсовета КНДР в последнее время.