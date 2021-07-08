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Организаторам экскурсии на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн руб. за нарушение масочного режима

Агентство «Москва»иещё 4
8 часов назад
Организаторов экскурсии на теплоходе «Елизавета» в Москве могут оштрафовать на сумму до 1 млн руб. за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Ян Поповский.
«Организаторы экскурсий не приняли мер по обеспечению соблюдения социальной дистанции пассажирами как при посадке и высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. Кроме того, не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты гостями и сотрудниками, дистанция между столами оставляла менее 1,5 м», - рассказал Поповский.
Он напомнил, что за выявленные нарушения предусмотрен штраф до 300 тыс. руб. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В мире,Москва,
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