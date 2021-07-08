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Франция призывает ЕС не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая

Газета.Ru
1 час назад
Франция призывает страны Европейского союза не признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2.
Франция призывает ЕС не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По его словам, на французской территории граждане должны получать только те вакцины, в действенности которых руководство страны уверена. Бон отметил, что в настоящее время таких препаратов, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре.
«В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите «нет» этим вакцинам», — сказал политик.
При этом он ответил на вопрос журналистов о том, при каких условиях осуществляются полеты российских самолетов во Францию. Госсекретарь напомнил, что Париж постоянно обновляет списки государств, отнесенных в зависимости от ситуации к зеленым, оранжевым и красным. По его словам, Франция не планирует отменять авиарейсы на ее территорию из других стран при ухудшении там эпидемиологической ситуации.
«Реальное воздействие оказывают строгий контроль, проверка наличия справок о тестах, а при необходимости и проведение таких тестов по прибытии пассажиров. И в крайнем случае соблюдение пассажирами проверяемого властями карантина, что и делается во Франции в отношении приезжающих из стран красного списка», — подытожил Бон.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз сильно ошибается, рассматривая вопрос одобрения иностранных вакцин с идеологической и геополитической точек зрения.
В мире,Петер Сийярто,МИД,ЕС,Россия,Китай,Франция,
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