Многодетная мать сделала прививку и выиграла $1 млн

Всего в Колорадо было разыграно пять призов в размере один миллион долларов каждый. Помимо этого местные власти разыграли пять грантов по 50 тысяч долларов на обучение среди привившихся в возрасте от 12 до 17 лет. Участие в лотерее могли принять жители штата, получившие хотя бы один укол вакциной от COVID-19. При этом, согласно статистике, розыгрыш не способствовал увеличению желающих привиться: в период с 26 мая по 26 июня, когда в Колорадо уже началась лотерея, было сделано около 501 тысячи уколов. Данный показатель на 43 процента меньше количества доз, сделанных за месяц до розыгрыша.