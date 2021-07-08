Экс-президент ЮАР согласился сесть в тюрьму

Ранее Конституционный суд ЮАР приговорил политика к 15 месяцам тюремного заключения за неуважение к суду. Через некоторое время после оглашения приговора толпы людей образовали "живой щит" возле особняка бывшего президента. Это не первое уголовное дело Зумы - ранее против него были организованы процессы по коррупционным преступлениям.