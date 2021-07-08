Экс-президент ЮАР согласился сесть в тюрьму

"Доводим до вашего сведения, что [бывший] президент Зума решил последовать заключению под стражу. Он направляется, чтобы сдаться исправительному учреждению в провинции Квазулу-Натал", - говорится в сообщении.
Ранее Конституционный суд ЮАР приговорил политика к 15 месяцам тюремного заключения за неуважение к суду. Через некоторое время после оглашения приговора толпы людей образовали "живой щит" возле особняка бывшего президента. Это не первое уголовное дело Зумы - ранее против него были организованы процессы по коррупционным преступлениям.
В свою очередь, экс-президент заявил, что не сдастся полиции. Ни один президент ЮАР прежде не находился в тюремном заключении.