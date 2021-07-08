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Экс-президент ЮАР Зума согласился сесть в тюрьму

Газета.Ru
56 минут назад
Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, который ранее заявил об отказе садиться в тюрьму, решил сдаться правоохранительным органам и отбыть наказание, сообщил фонд экс-президента в Twitter.
Экс-президент ЮАР согласился сесть в тюрьму
Фото: Shiraaz Mohamed/APShiraaz Mohamed/AP
"Доводим до вашего сведения, что [бывший] президент Зума решил последовать заключению под стражу. Он направляется, чтобы сдаться исправительному учреждению в провинции Квазулу-Натал", - говорится в сообщении.
Ранее Конституционный суд ЮАР приговорил политика к 15 месяцам тюремного заключения за неуважение к суду. Через некоторое время после оглашения приговора толпы людей образовали "живой щит" возле особняка бывшего президента. Это не первое уголовное дело Зумы - ранее против него были организованы процессы по коррупционным преступлениям.
В свою очередь, экс-президент заявил, что не сдастся полиции. Ни один президент ЮАР прежде не находился в тюремном заключении.
В мире,Джейкоб Зума,МВД,Южная Африка,
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