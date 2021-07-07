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Штамм коронавируса «дельта» стал доминирующим в Германии

Газета.Ru
20 минут назад
Доминирующей мутацией коронавируса в ФРГ впервые стал «дельта»-штамм COVID-19. Об этом сказано в докладе Института вирусологии имени Роберта Коха по ситуации с пандемией в стране за период с 21 по 27 июня.
Штамм коронавируса «дельта» стал доминирующим в Германии
Фото: Thilo Schmuelgen/ReutersThilo Schmuelgen/Reuters
В документе говорится, что с конца июня «дельта»-разновидность с долей распространения 59% стал доминирующим штаммом коронавирусной инфекции в Германии», — говорится в докладе.
В институте сообщили, что указанный вариант вируса вытеснил штамм «альфа», который распространялся в Европе в начале текущего года. В организации установили, что почти две трети всех подтвержденных случаев COVID-19 приходится на штамм «дельта» и лишь треть — на «альфа».
При этом число случаев инфицирования «дельта»-вариантом в течение одной недели увеличилось с 37% до 59%.
Ранее глава немецкого Минздрава Йенс Шпан предупреждал о том, что данный штамм в июле станет доминирующим в государстве.
В мире,Йенс Шпан,Минздрав РФ,Германия,
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