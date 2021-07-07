Штамм коронавируса «дельта» стал доминирующим в Германии

В документе говорится, что с конца июня «дельта»-разновидность с долей распространения 59% стал доминирующим штаммом коронавирусной инфекции в Германии», — говорится в докладе.

В институте сообщили, что указанный вариант вируса вытеснил штамм «альфа», который распространялся в Европе в начале текущего года. В организации установили, что почти две трети всех подтвержденных случаев COVID-19 приходится на штамм «дельта» и лишь треть — на «альфа».