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Раскрыты подробности убийства президента Гаити

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Совершившие нападение на дом президента Гаити Жовенеля Моиза вооруженные люди представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA), сообщает газета Miami Herald.
Убийц президента Гаити связали со службами США
Фото: ReutersReuters
В Сети появилась видеозапись с места происшествия. По данным издания, на кадрах слышно, как один из участников нападения кричал в мегафон на английском языке с американским акцентом:
«Всем оставаться на своих местах, это операция DEA», передает РИА «Новости».
Источники сообщили Miami Herald, что нападавшие в действительности не связаны с DEA. Высокопоставленный чиновник на Гаити назвал их наемниками.
Канцелярия премьер-министра Гаити Клода Жозефа сообщила, что убийство Моиза, по предварительной данным, совершил «вооруженный отряд», состоящий из иностранцев.
По его словам, с учетом этой информации, чтобы обеспечить поимку преступников, в стране было введено «осадное положение» сроком на 15 дней.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. И.о. премьера Гаити Клод Жозеф в связи с убийством президента страны Жовенеля Моиза в ближайшее время созовет Совет министров и обратится к народу. Как сообщал портал Gazette Haiti со ссылкой на Жозефа, нападавшие переговаривались между собой на английском и испанском языках.
Специалист по Латинской Америке Николай Калашников, комментируя сообщение об убийстве президента Гаити, рассказал газете ВЗГЛЯД, что политический хаос, последовавший после свержения диктатуры, усугубляется бедностью, частым воздействием тропических циклонов и разгулом эпидемий.
В мире,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
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