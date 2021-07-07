В Аргентине рассказали о побочных эффектах от «Спутника V»

Минздрав Аргентины обнародовал промежуточный отчет о ходе вакцинации в стране. В документе приводятся данные о частоте случаев побочных эффектов для всех используемых в стране вакцин.

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В государстве применяются для массовой вакцинации такие вакцины от коронавируса, как российская «Спутник V», Covishield (препарат британско-шведской компании AstraZeneca) и китайская вакцина Sinopharm. Всего в стране введено 6,9 млн доз российского препарата. Затем следует Sinopharm (3,5 млн) и вакцина от AstraZeneca — 3,5 млн. Жители Аргентины получили уже 12,8 млн доз. По информации аргентинского Минздрава, на 6 июля в стране полностью прошли курс вакцинации 10% ее населения (в государстве живут порядка 45 млн человек).

В докладе ведомство назвало число случаев ESAVI (Events Supposedly Attributable to Vaccination or Immunization) — это случаи побочных эффектов, которые появились после введения вакцины, хотя это не обязательно указывает на прямую причинно-следственную связь. В данном показателе учитываются все случаи ухудшения самочувствия, которые потенциально могут быть связаны с уколом.

Всего на 12,8 млн введенных доз было зарегистрировано 45 728 случаев побочных эффектов, из которых на «Спутник V» пришлось 40 445. В расчете количества случаев на 100 тыс. человек, которые привились этим препаратом, у «Спутника V» также чаще всего происходят побочки — 548,73, или примерно в 0,55% случаев. ( у AstraZeneca — 132,34, у Covishield — 34,61).