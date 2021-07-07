Памятник Ленину осквернили в Молдавии

Памятник обклеили пластиковыми пакетами, а голову скульптуры плотно обмотали черной пленкой. После этого активисты вместе с бывшими депутатами парламента и Киртоакэ сделали групповые фотографии на фоне памятника.

В новый парламент баллотируются 20 политических партий, два избирательных блока и независимый кандидат. Однако все опросы называют фаворитами гонки Избирательный блок коммунистов и социалистов и пропрезидентскую Партию действия и солидарности (ПДС). В целом, по мнению аналитиков, в парламент могут пройти до шести партий.