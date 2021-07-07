Памятник Ленину осквернили в Молдавии

Памятник Ленину в столице Молдавии подвергли вандализму в ходе предвыборной акции кандидатов в депутаты «Альянса за объединение с Румынией» (AUR). Об этом стало известно из публикации в соцсети бывшего мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, который баллотируется в парламент по спискам AUR.
Памятник обклеили пластиковыми пакетами, а голову скульптуры плотно обмотали черной пленкой. После этого активисты вместе с бывшими депутатами парламента и Киртоакэ сделали групповые фотографии на фоне памятника.
«Ответ и предупреждение «красной чуме» за попрание румынского триколора, за дикость, агрессию и насилие. На выборах 11 июля мы попрощаемся с ними навсегда», – подписал публикацию в Facebook Киртоакэ.
В среду активисты AUR спровоцировали столкновения у офиса Партии социалистов Молдавии, которая сформировала избирательный блок с Партией коммунистов. Потребовалось вмешательство полиции, а некоторым участникам стычки – помощь врачей. В ходе этой акции был порван румынский флаг, который принесли с собой активисты AUR, передает ТАСС.
В новый парламент баллотируются 20 политических партий, два избирательных блока и независимый кандидат. Однако все опросы называют фаворитами гонки Избирательный блок коммунистов и социалистов и пропрезидентскую Партию действия и солидарности (ПДС). В целом, по мнению аналитиков, в парламент могут пройти до шести партий.
Ранее бывший президент республики, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додонзаявил о планах Запада создать в Молдавии антироссийское парламентское большинство.
Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.