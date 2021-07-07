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Супругу убитого президента Гаити в критическом состоянии эвакуируют в больницу в Майами

ТАСС
1 час назад
Супруга убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз находится в критическом состоянии, ее эвакуируют в один из госпиталей Майами. Об этом в среду агентству Reuters сообщил посол республики в США Эдмон Бокши.
Супругу убитого лидера Гаити эвакуировали в Майами
Фото: ReutersReuters
"Она в критическом состоянии. <...> В настоящий момент прилагаются усилия, чтобы эвакуировать ее в госпиталь Майами для медицинской помощи", - отметил дипломат.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь.
Телеканал TeleSUR сообщал, что она также умерла после полученных ранений, позже посольство Гаити в Домииканской Республике опровергло эту информацию.
В мире,Майами,
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