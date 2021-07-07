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Протасевич рассказал, как отбывает домашний арест

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который находится в Белоруссии под домашним арестом, сообщил, что проживает вместе со своей девушкой - россиянкой Софией Сапегой, которая была задержана вместе с ним в аэропорту Минска. Об этом он написал в своем новом Twitter-аккаунте.
"Гулять нельзя": Протасевич рассказал о жизни с Сапегой в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам мужчины, живет он не в белорусской столице, а в частном доме за городом.
"Гулять по двору и лужайке можно. Я все же под домашним арестом, так что гулять (по Минску - "Газета.Ru") мне все же нельзя. Хотя очень хочется прогуляться и пройтись по барам", - признался Протасевич.
Он также сообщил, что проживает в одной комнате вместе с Сапегой, которая также ранее была отправлена под домашний арест. Протасевич добавил, что продукты им доставляют.
23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.
В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским. В июне текущего года Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием и были переведены под домашний арест.
В мире,София Сапега,Роман Протасевич,Газета.Ru,Минск,Беларусь,
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