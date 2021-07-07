Военное положение объявили на Гаити

После убийства президента Гаити на территории республики вводится военное положение. Такое заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф.Он уточнил, что ситуация находится под контролем.

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Международный аэропорт в столице Порт-о-Пренсе закрыли, так что все прибывающие самолеты разворачивают, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно об убийстве президента страны Жовенеля Моиза неизвестными, которые совершили нападение на резиденцию главы государства. В результате атаки была ранена и первая леди страны, которая впоследствии скончалась.